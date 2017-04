Elevii romani au castigat 19 medalii la Campionatele mondiale de Inot

Elevii laureati cu aur sunt Vlad Paturca (50 & 100 m spate), Andrei Rusen (100 m fluture & 200 m liber) si Maria Claudia Gadea (100 m bras). Medaliile de argint au fost obtinute de Andrei Rusen (100 m liber), Maria Claudia Gadea (50 m bras & 200 m liber), respectiv de echipele de 4*50 m mixt fete (Jasmine Ivan, Gabriela Gadea, Maria Claudia Gadea, Stefania Dospin) si 4x50 m mixt baieti (Vlad Paturca, Gabriel Dumitrache, Razvan Rath, Andrei Rusen), arata un comunicat al Ministerului Educatiei.Pe lista medaliatilor cu bronz si-au trecut numele Jasmine Ivan (50 & 100 m liber, respectiv 50 m fluture), Gabriel Dumitrache (100 m spate), Andrei Rusen (50 m fluture), Sabin Bonea (200 m liber), Vlad Paturca (50 m liber), respectiv echipele de stafeta 6x50 m fete (Simona Savastita, Ana Maria Dragomir, Gabriela Gadea, Stefania Dospin, Jasmine Ivan, Maria Claudia Gadea) si baieti (Sabin Bonea, Ionel Bran, Razvan Rath, Vlad Paturca, Gabriel Dumitrache, Andrei Rusen). De asemenea, Gabriela Ioana Gadea si Simona Savastita s-au clasat pe locul 4 in probele de 100 m liber si 100 m bras.Toti componentii echipelor Romaniei provin de la Colegiul National "Emil Racovita" din Bucuresti.Delegatia tarii noastre a fost condusa de profesorul Laurentiu Oprea, inspector de educatie fizica si sport in cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), secondat de antrenorii Natalia Gheorghe si Cristian Tartaleanu, profesori la Colegiul National "Emil Racovita" din Bucuresti.Organizarea si finantarea participarii la concurs au fost asigurate de Ministerul Educatiei Nationale prin Federatia Sportului Scolar si Universitar, structura nationala afiliata Federatiei Internationale a Sportului Scolar (ISF).Editia 2017 a Campionatelor Mondiale Scolare de Inot, eveniment major in calendarul sportului scolar mondial, a fost organizata de Federatia Internationala a Sportului Scolar (ISF) si Federatia Sportului Scolar din Ungaria in parteneriat cu Federatia Europeana de Inot.