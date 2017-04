Ofiterii vor putea deveni maiori doar daca sunt absolventi de master

Ghidul carierei cadrelor militare din structurile Ministerului Apararii Nationale, reglementat prin HG nr.106/2011, a fost modificat, joi, printr-o hotarare de Guvern, Executivul introducand noi criterii de avansare in grad."Noile modificari introduc obligativitatea ca, pentru promovarea in functii prevazute cu gradul de maior (locotenent-comandor), ofiterii sa fie absolventi de studii universitare de master. De asemenea, ofiterii care isi desfasoara activitatea in domenii specializate, in care formarea profesionala nu este asigurata prin reteaua de invatamant a M.Ap.N., vor putea fi inaintati in gradul urmator, pana la cel de locotenent-colonel (capitan-comandor), in urma absolvirii unor programe de perfectionare profesionala organizate de institutii din afara sistemului educational militar", arata un comunicat al Guvernului.Potrivit documentului, prin modificarile aduse Ghidului, se asigura cresterea gradului de acumulare a cunostintelor teoretice si perfectionare a deprinderilor practice ale ofiterilor, atat pentru a indeplini atributiile si misiunile in conditii de eficienta, cat si de a actiona in context multidisciplinar, in acord cu principiile strategiei militare si tinand seama de complexitatea mediului de securitate actual, intern si international.De asemenea, actul normativ asigura cadrul juridic necesar afirmarii principiului competitiei bazate pe competenta profesionala in ceea ce priveste evolutia ulterioara in cariera a cadrelor militare si, concomitent, cresterea gradului de incadrare cu personal militar, competent profesional, a structurilor militare la nivel tactic si operativ care, prin misiunile incredintate, contribuie la indeplinirea angajamentelor asumate de Romania in calitate de stat membru cu drepturi depline al Aliantei Nord-Atlantice.Totodata, arata comunicatul, se asigura posibilitatea transferului de cunostinte specifice domeniilor specializate din afara sistemului educational militar, avand ca finalitate perfectionarea pregatirii cadrelor militare care isi desfasoara activitatea in astfel de domenii.Prin Hotararea adoptata astazi de Guvern se prevede o perioada de tranzitie de cel mult cinci ani, suficient pentru completarea studiilor necesare de catre tot personalul implicat si care, totodata, asigura functionalitatea structurilor militare.