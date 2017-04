Dosarul de succesiune privind imobilul care a apartinut familiei Iohannis va fi stramutat la Tribunalul Hunedoara

Dosarul se va judeca in continuare la Tribunalul Hunedoara, potrivit purtatorului de cuvant al CA Alba Iulia, Cosmin Muntean, citat de Agerpres.Rodica Brastea cere recunoasterea calitatii de succesor asupra unei cote din doua imobile situate in Sibiu, pentru unul dintre ele Statul roman avand certificat de mostenitor.Practic, Rodica Bastea solicita sa se constate ca familia sa are drept de succesiune asupra unor parti din casele detinute de sotii Maria si Eliseu Ghenea in Sibiu, pe strazile Balcescu si Magheru.Procesul a debutat in toamna anului trecut la Tribunalul Sibiu, iar Rodica Bastea a formulat cerere de stramutare la o alta instanta.Casa de pe strada Nicolae Balcescu nr. 29 din centrul Sibiului, unde Klaus si Carmen Iohannis au cumparat o parte, la parter, a facut parte din averea sotilor Maria si Eliseu Ghenea, iar dupa decesul acestora a trecut, in anii '70, in proprietatea unei surori a lui Eliseu Ghenea, care insa a decedat fara a avea copii. Ulterior, aceasta casa din Sibiu a trecut in proprietatea statului roman, iar in anul 1997 imobilul a fost cumparat de chiriasi. In anul 1999, contractele prin care chiriasii au cumparat casa au fost anulate in instanta, la cererea fiului lui Nicolae Bastea, acesta din urma fiind nepot al sotilor Ghenea.Fostii chiriasi au deschis insa procese in instante, contestand calitatea de urmas de drept al lui Nicolae Bastea. CA Alba Iulia a respins, miercuri, ca nefondat recursul declarat de Rodica Bastea in procesul deschis de locatarii a doua apartamente din imobilul ce s-a aflat in proprietatea familiilor Iohannis si Bastea. Prin aceasta decizie, care este irevocabila, practic locatarii celor doua apartamente si-au redobandit si consolidat dreptul de proprietate asupra imobilelor in cauza.Dupa mai multe cicluri procesuale, in mai 2014, Tribunalul Brasov, printre alte masuri dispuse in acest dosar, a anulat contractul de vanzare-cumparare a imobilului din Sibiu 'incheiat intre paratii Bastea Ioan - decedat, mostenitor fiind Bastea Rodica, in calitate de vanzator, si Johannis Carmen Georgeta si Johannis Klaus Werner, in calitate de cumparatori", potrivit informatiilor postate pe portalul instantei.Familia presedintelui a pierdut definitiv procesul la CA Brasov, unde a fost respins recursul declarat de sotii Iohannis si mentinuta decizia Tribunalului, prin care a fost anulat contractul de vanzare-cumparare. Contestatia in anulare formulata de familia Iohannis impotriva deciziei prin care cei doi soti au pierdut imobilul aflat in centrul Sibiului s-a judecat la CA Pitesti, unde s-a solicitat de catre acestia stramutarea procesului. In februarie 2017, CA Pitesti a respins contestatia in anulare formulata de familia presedintelui Iohannis.