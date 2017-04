Adversarii vaccinurilor. Dragnea, alaturi de Olivia Steer si sotul lui Clotilde Armand, refuza vaccinarea obligatorie. Romania e in plina epidemie de rujeola, cu 23 de victime - printre care si bebelusi

Situatia la zi: Romania e oficial in epidemie de rujeola. 4.881 de cazuri, 23 de decese, 97% din cei morti nu erau vaccinati. Cele mai afectate judete sunt Timis, Arad, Caras. Autoritatile au probleme majore sa asigure vaccinurile necesare, sistemul de achizitii si distributie fiind complet disfunctional. Pe langa problemele logistice mai exista si campania anti-vaccin dusa de personaje publice si pe diverse forumuri de discutii pe net.

Sorin Grindeanu: Susţin ideea că părinţii au dreptul de a alege ce consideră mai bine pentru copilul lor -, dar în acelaşi timp mai cred că alegerile individuale trebuie puse în discuţie atunci când îi rănesc pe cei din jur, pentru că un copil nevaccinat nu-şi riscă doar propria sănătate, ci şi pe cea a celorlalţi copii din jurul său. (gov.ro)



Elena Dinu (deputat PSD): "Nu s-a mai întâmplat în România, am ajuns la nivelul ţărilor africane. Deşi rujeola avea un procent mare de vaccinare în anii trecuţi şi fusese eradicată în proporţie de 98%, începând cu 2015, din cauza faptului că părinţii, în necunoştinţă de cauză sau din alte motive, au refuzat să îşi vaccineze copiii, am ajuns în acest moment printre primele ţări la mortalitate la copii prin cazuri de rujeolă... Avem foarte multe decese" (Agerpres).

Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dr. Zsuzsanna Jakab: Mitul antivaccinării poate duce la refuzul oamenilor de a se vaccina, dar în acelaşi timp poate deschide uşa anumitor boli. Rubeola şi rujeola pot fi eliminate şi trebuie să fie eliminate în România. (Agerpres)

Colegiul Medicilor: "Considerăm că vaccinarea copiilor reprezintă una dintre priorităţile asistenţei sanitare din ţara noastră, fiind un element esenţial în asigurarea sănătăţii individuale şi colective, în preîntâmpinarea apariţiei şi dezvoltării unor epidemii, precum epidemia de rujeolă" (comunicat).