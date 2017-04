Klaus Iohannis cere o abordare responsabila in ceea ce priveste imunizarea

Iohannis "a mentionat ca este necesara o atentie deosebita la contextul mondial si a subliniat importanta actiunilor de preventie in ceea ce priveste bolile care in acest moment, desi nu reprezinta un pericol pentru Romania, pot constitui un pericol pe viitor".Vizita Dr. Jakab are loc cu ocazia Saptamanii Europene a Imunizarii, cand se vor desfasura o serie de evenimente, in perioada 24-30 aprilie 2017, iar discutiile cu seful statului au "vizat aspecte legate de imunizare in contextul Obiectivelor de Dezvoltare Durabila ale Natiunilor Unite".