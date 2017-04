Deputatul PSD Elena Dinu, cu privire la epidemia de rujeola: Am ajuns la nivelul tarilor africane

Parlamentarul, care este şi secretar al Comisiei pentru sănătate şi familie din Camera Dpeutaţilor, a insistat, în declaraţia sa, şi asupra Legii vaccinării şi a necesităţii ca părinţii să înţeleagă la ce riscuri îşi supun copiii dacă nu îi vaccinează."S-au stabilit bugete multianuale pentru vaccinuri pentru că această achiziţie de vaccinuri se făcea în fiecare an şi ajunsesem în situaţia că în acest moment nu există anumite vaccinuri în spitale sau la medicii de familie. Sunt discuţii mari în acest moment şi dezbateri organizate de către Ministerul Sănătăţii şi chiar la Parlament faţă de Legea vaccinării pentru că, aşa cum a declarat şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în acest an s-a înregistrat un număr foarte mare de decese, comparativ cu alţi ani, la bolnavii de rujeolă", a declarat Elena Dinu.Aceasta susţine că, deşi rujeola fusese eradicată în proporţie de 98 la sută în ţara noastră, în prezent România a ajuns la nivelul ţărilor africane."Deşi rujeola avea un procent mare de vaccinare în anii trecuţi şi fusese eradicată în proporţie de 98 la sută, începând cu 2015, din cauza faptului că părinţii, în necunoştinţă de cauză sau din alte motive, au refuzat să îşi vaccineze copiii, am ajuns în acest moment printre primele ţări la mortalitate la copii prin cazuri de rujeolă... Avem foarte multe decese. Nu s-a mai întâmplat în România, am ajuns la nivelul ţărilor africane", a completat Elena Dinu.Ea spune că în acest moment se dezbate Legea vaccinării şi după ce nu vor mai fi probleme cu achiziţia de vaccinuri, va trebui să se creeze "un cadru prin care părinţii să îşi vaccineze copiii în perfectă cunoştinţă de cauză pentru că nu pot fi nici obligaţi nici sancţionaţi dar ar trebui să ştie la ce riscuri îşi supun copiii dacă nu îi vaccinează".