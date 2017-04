Circulatia tramv pe linia 21 pe sensul dinspre centru spre Colentina este blocata la interesctia Caii Mosilor cu Bd. Dacia din cauza unei defectiuni la un tramvai. In acest moment s-au strans deja 6 tramvaie blocate si asteapta remedierea defectiunii.Tramvaiul s-a blocat exact in mijlocul intersectiei, astfel incat traficul rutier in zona se desfasoara cu mare dificultate.Cei mai multi calatori au coborat din tramvaiele blocate.