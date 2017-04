HARTA INTERACTIVA Topul judetelor cu cei mai multi beneficiari ai venitului minim garantat. Teleorman, Buzau si Mehedinti sunt fruntase, Bucuresti si Timis au cele mai mici ponderi

Venitul minim garantat in judetele Romaniei - procent din populatie

Incepand cu 1 aprilie 2018, sistemul de acordare a ajutoarelor sociale va cunoaste ample modificari. Mai exact, autoritatile vor reuni venitul minim garantat, alocatia pentru sustinerea familiei si ajutorul pentru incalzirea locuintei intr-un singur ajutor: venitul minim de incluziune. Nivelul lunar al venitului minim garantat se raporteaza la indicatorul social de referinta (ISR). Incepand cu data de 1 ianuarie 2017,acest nivel este de: 141.5 lei pentru persoana singura, 225 lei pentru familiile formate din 2 persoane = 225 lei; 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane, 433.5 lei pentru familiile formate din 4 persoane, 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane si cate 36.5 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane = 36,5 lei.Efortul bugetar pentru 2018, atat pentru aplicarea noului program, cat si pentru implementarea ajutoarelor sociale conform legii aflate acum in vigoare, este estimat la 2,087 miliarde lei. Pentru 2019 si 2020 efortul bugetar este estimat la 2,412 miliarde lei anual, cu 1,012 miliarde lei mai mult comparativ cu un an de plati in conditiile legislatiei actuale.Noul mecanism instituie notiunea de venit net lunar ajustat, care reprezinta suma ce revine fiecarui membru al familiei din venitul lunar total al acesteia, care presupune ponderarea cu un anumit indice, atunci cand se calculeaza plafonul maxim al ajutorului. El este 1 pentru persoane singure sau pentru capul familiei si 0,5 pentru orice alt membru al familiei.