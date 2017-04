Extradarea lui Sebastian Ghita: Ministerul sarb al Justitiei confirma primirea cererii din Romania. Ce urmeaza

Ce urmeaza? "In primul rand, Ministerul Justitiei trimite cererea la Inalta Curte din belgrad. Curtea trebuie sa spuna daca toate conditiile sunt indeplinite", a spus Milica Vuckovic pentru HotNews.ro. Practic, acesta e momentul in care Sebastian Ghita poate ataca in justitia sarba cererea depusa de Romania.In acest moment nu exista un orizont de timp exact pentru ca autoritatile sarbe sa decida asupra extradarii, potrivit declaratiilor purtatorului de cuvant. Dar, potrivit legislatiei sarbe, Sebastian Ghita poate sta maximum un an in detentie pentru rezolvarea cererii de extradare.Reamintim ca ministrul Tudorel Toader a anuntat astazi dimineata ca "am trimis intreaga documentatie la Ministerul Justitiei din Serbia, peste 475 de pagini, a fost tradusa de noi cu un efort sustinut".