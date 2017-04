Liviu Dragnea: Am foarte mari rezerve in privinta obligativitatii vaccinarii copiilor

Chestionat daca sustine vaccinarea obligatorie pentru copii, liderul PSD a spus ca are "foarte mari rezerve" in acest sens."Eu am foarte mari rezerve pentru a obliga, pentru a fi o masura obligatorie. Va spun sincer, am foarte mari rezerve aici", a raspuns Liviu Dragnea.Premierul Sorin Grindeanu a declarat, joi, la o dezbatere pe tema imunizarii, ca si-a vaccinat ambii copii, desi a avut "probleme" in a gasi vaccinul de care avea nevoie, si a precizat ca sustine ideea ca parintii pot alege ce considera ca este mai bine pentru copiii lor, dar nu si in cazul in care aceste alegeri ii afecteaza pe cei din jur, asa cum se intampla in absenta imunizarii."Un copil nevaccinat nu-si risca doar propria sanatate, ci si pe a celorlati copii din jurul sau", a aratat premierul.Sorin Grindeanu a vorbit si despre nevoia de informare si educare a populatiei in acest sens, spunand ca aceasta este "calea corecta".Inscrierea copiilor intr-o colectivitate se va face numai dupa prezentarea documentelor care atesta ca au fost facute vaccinurile obligatorii, iar parintii isi asuma in scris refuzul vaccinarii, potrivit proiectului Legii vaccinarii, pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii.Proiectul prevede, de asemenea, ca in cazul in care parintii refuza vaccinarea copilului pot fi sesizate institutiile abilitate "privind constatarea infractiunii de rele tratamente aplicate minorului de catre parinti sau reprezentanti legali in cazul minorului care implineste varsta de 3 ani si nu a primit vaccinurile obligatorii corespunzatoare varstei".Initiatorii legii spun ca scopul acesteia nu este acela de a-i sanctiona pe parintii sau pe reprezentantii legali ai copiilor, ci acela de a asigura o informare mai buna a acestora asupra tipurilor de vaccinuri administrate, asupra beneficiilor acestora si asupra riscurilor la care se expun prin nevaccinare. Astfel, devine primordial rolul medicului de familie privind informarea parintilor.