Primarul interimar al municipiului Deva este social-democratul Ovidiu Mos, dupa ce Mircia Muntean a fost condamnat la inchisoare

Reprezentantii Primariei Deva au anuntat ca viceprimarul Ovidiu Mos va conduce interimar institutia pana la organizarea de noi alegeri.Fostul primar al municipiului Mircia Muntean a fost condamnat, la inceputul saptamanii, la sase ani de inchisoare cu executare, fiind incarcerat in Penitenciarul Barcea. Completul de cinci judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a respins, luni, ca nefondat apelul lui Mircia Muntean, astfel ca acesta a ramas cu pedeapsa primita in 11 iunie 2016, la judecarea in fond a dosarului, respectiv sase ani de inchisoare cu executare.In iunie 2016, la scurt timp dupa ce a obtinut mandatul de primar al municipiului Deva, Mircia Muntean a fost condamnat de un complet de trei judecatori al instantei supreme la doi ani de inchisoare cu suspendare in dosarul in care este acuzat de conducere sub influenta alcoolului. Instanta a constatat ca Muntean mai are o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu suspendare dintr-un alt dosar, pentru abuz in serviciu legat de tranzactii ilegale de terenuri, a comasat cele doua pedepse si a decis ca acesta sa execute sase ani de inchisoare.Procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie l-au trimis in judecata pe Mircia Muntean in mai 2015, pentru accidentul in care a fost implicat, in 30 octombrie 2014, in municipiul Deva. Anchetatorii au stabilit ca Mircia Muntean, aflat in stare de ebrietate, a intrat in masini stationate la culoarea rosie a semaforului, in Deva, apoi a fugit de la locul accidentului. Mircia Muntean a fost gasit dupa 20 de minute de la producerea accidentului, in timp ce incerca sa sara un gard, pentru a se ascunde in tufisuri."In buletinul de analiza toxicologica-alcoolemie emis de Serviciul Judetean de Medicina Legala Hunedoara, se atesta faptul ca inculpatul avea o alcoolemie de 1,30 gr ‰ la prima proba de sange recoltata, respectiv 1,10 gr ‰ la cea de-a doua proba", au scris procurorii in rechizitoriu.Ulterior, in 10 martie 2015, s-a dispus recalcularea valorii alcoolemiei lui Muntean la momentul depistarii in trafic, imediat dupa producerea accidentului, stabilindu-se, prin "interpretare retroactive, ca in 30 octombrie 2014, la orele 18.30, Muntean era in eliminare si ar fi putut avea o alcoolemie teoretica de aproximativ 1,80 gr ‰ ".Recalcularea s-a facut in urma unei decizii din 16 decembrie 2014 a Curtii Constitutionale, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului 336 din Codul penal.Procurorii au dispus clasarea cauzei cu privire la comiterea infractiunii de parasire a locului accidentului, intrucat in urma accidentului s-au produs doar pagube materiale.In septembrie 2013, Mircia Muntean a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare cu suspendare, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar din 2004, cand era primar al municipiului Deva. Muntean a fost gasit vinovat de abuz in serviciu, pentru tranzactii nelegale de terenuri cu Iosif Man, acuzat ca a traficat peste 200 de masini furate.Dupa ce a fost condamant pentru abuz in serviciu, Mircia Muntean a fost exclus din PDL, iar din iulie 2014 a trecut la PSD. La alegerile locale din 5 iunie 2016, Muntan a candidat din partea PSRO. Mircia Muntean a mai ocupat functia de primar al municipiului Deva pana in 2012, timp de patru mandate.Mircia Muntean scria, la o zi dupa alegerile locale, pe pagina sa de Facebook: ￯Sunt Mircia Muntean si voi ramane acelasi Mircia Muntean pe care il stiti. Nici o umilire nu ma va opri din a va respecta si a ma intoarce la voi, iar batjocura unora, o voi indura cu demnitate, oricand, pentru voi!￯.