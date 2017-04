Tudorel Toader: Ministerul Justitiei si-a indeplinit obligatiile privind extradarea lui Sebastian Ghita de ieri de la ora 13:30. Am trimis intreaga documentatie la Ministerul Justitiei din Serbia

Ministerul Justitiei din Serbia a confirmat, miercuri, pentru HotNews.ro, ca a primit de la Ministerul Justitiei din Romania o solicitare de amanare cu 40 de zile a termenului limita pana la care poate fi formulata cererea de extradare a lui Sebastian Ghita. "Da, au trimis ceva hartii. E adevarat, au solicitat o amanare de 40 de zile", a declarat pentru HotNews.ro, Milica Vuckovic, purtator de cuvant al ministerului justitiei din Serbia. Antena 3 a anuntat miercuri ca autoritatile sarbe au prelungit cu 40 de zile termenul in care Romania poate cere extradarea lui Ghita.Marti, purtatorul de cuvant al Ministerul Justitiei din Serbia declarase pentru HotNews.ro ca pana la acel moment autoritatile romane nu cerusera prelungirea termenului initial de 18 zile.Sebastian Ghita a fost prins si retinut in Serbia pe data de 13 aprilie, in prezent fiind in arest in tara vecina.Ministerul Justitiei din Romania a anuntat vinerea trecuta ca a primit actele de la instantele emitente ale mandatelor de arestare preventiva in cazul lui Sebastian Ghita, precizand ca sunt in curs de traducere, urmand a fi definitivata cererea de extradare a fostului deputat din Serbia. "Cu respectarea termenelor legale, dupa finalizarea traducerilor care insumeaza un numar considerabil de pagini, cererea de extradare si documentele insotitoare vor fi transmise autoritatilor competente din Republica Serbia", se arata in comunicatul de presa transmis vinerea trecuta de Ministerul Justitiei.