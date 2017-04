PMB vrea infiintarea Politiei Animalelor in cadrul Politiei Locale si utilizarea animalelor fara stapan la evenimente

Primaria Capitalei vrea sa infiinteze, pana la sfarsitul anului, Politia Animalelor, ca divizie specializata in domeniul animalelor din cadrul Politiei Locale Bucuresti, impreuna cu un dispecerat municipal special, potrivit unui proiect de hotarare aflat, joi, pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Acelasi proiect prevede folosirea animalelor in diverse evenimente culturale sau sportive, dar si organizarea de targuri dedicate acestora. In sedinta de joi a CGMB, va fi supus votului consilierilor si un proiect privind interzicerea folosirii animalelor in circuri, spectacole si expozitii, potrivit news.ro.

(...) Prioritara este infiintarea Politiei Animalelor la nivelul Municipiului Bucuresti. Politia Locala Bucuresti, conform Legii 155/2010, are in atributii, la articolul 6, punctul e, sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni pentru nerespectarea legislatiei privind animalele. Prin urmare, se va infiinta, pana la sfarsitul anului, o divizie specializata in domeniul animalelor in cadrul Politiei Locale Bucuresti sub numele Politia Animalelor", se arata in proiectul de hotarare.

In prezent, o Politie a Animalelor este infiintata in cadrul Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

De asemenea, municipalitatea vrea ca adaposturile de animale existente sa fie reamenajate si transformate in centre de adoptii. Astfel, va exista inclusiv un spatiu de interactiune intre animale si cei care vor sa le adopte, iar animalele vor fi impartite in trei categorii: adoptabile imediat, animale care necesita reabilitare si animale neadoptabile.

Mai mult, va fi creata o platforma online pentru ca cetatenii sa poata vedea animalele date spre adoptie si sa obtina informatii despre ele si vor fi implementate campanii de promovare pe retelele de socializare, dar vor fi organizate si targuri dedicate animalelor, in vederea adoptiei.

Initiatorii proiectului propun ca, in colaborare cu primariile de sector, sa fie infiintate teritorial centre de adoptii gestionate de catre serviciul de specialitate din cadrul Primariei Capitalei pentru ca cetatenii sa poata adopta animale pe principiul "adoptia langa casa", dar si mini dog-park-uri unde sa se desfasoare evenimente special dedicate animalelor.

O alta propunere prezentata in proiectul de hotarare este de a oferi gratuit cursuri de disciplina canina persoanelor care adopta catei.

Proiectul mai urmareste folosirea animalelor abandonate in diverse activiati, precum socializarea cu copiii din centrele de plasament, cu persoanele varstnice, dresarea cainilor pentru politia canina sau pentru transformarea lor in caini utilitari, precum si uitilizarea animalelor in evenimente culturale sau sportive.

Potrivit proiectului de hotarare, in Parcul Natural Vacaresti ar putea fi infiintata o ferma a animalelor in care sa fie organizate seminarii scolare in aer liber, fiind, in acelasi timp, un centru de cercetare a comportamentelor animalelor.

Primaria Capitalei mai propune infiintarea Serviciului Municipal de Urgenta si Resuscitare Veterinara (SMURV), care va fi dotat cu clinici veterinare mobile, dar va fi analizata si posibilitatea de a crea un cimitir si un crematoriu de animale.

La proiectul de hotarare privind aprobarea strategiei pentru protectia si bunastarea animalelor in municipiul Bucuresti este atasat si punctul de vedere al Asociatiei Pro Civilizatie ￯ fara maidanezi, care sustine ca mai multe prevederi cuprinse in proiectul de hotarare sunt in contradictoriu cu normele legale in vigoare si solicita Primariei Capitalei sa renunte la proiect.

Reprezentantii Asociatiei sustin ca Politia Animalelor pe care municipalitatea vrea sa o infiinteze in cadrul Politiei Locale Bucuresti este ￯un organism redundant￯ si ca atributiile pe care le-ar desfasura ￯aceasta gaselnita consumatoare de bani publici￯ sunt desfasurate, in prezent, de Politia Animalelor care functioneaza in cadrul ANSVSA.

￯Cu privire la etologi, aratam ca nu se poate adauga la lege: din moment ce Legea 238/2013 reglementeaza capturarea cainilor fara a impune vreun criteriu legat de competente etologice, nu se poate impune o astfel de limitare (nici nu stim sa existe in Romania etologi pentru dresaj, daramite etologi care sa captureze caini)￯, sustine Asociatia.

Reprezentantii acesteia mai spun ca nu pot fi construite mini dog-park-uri si centre de adoptii pe langa scoli si blocuri, intrucat ar incalca legislatia, fiind interzisam conform legii, constructia tarcurilor si a padocurilor de caini atat in curtile unitatilor de invatamant si ale institutilor publice, cat si in preajma lor.

Tot in sedinta de joi a CGMB, va fi supus votului consilierilor un proiect de hotarare privind interzicerea folosirii animalelor in circuri si expozitii. La articolul 1 din proiectul de hotarare, municipalitea se refera la animalele "apartinand subincregaturii vertebrate, indiferent de gradul de imblanzire, nascute in captivitate sau capturate din natura￯, insa din expunerea de motive reiese ca este vorba doar de animalele salbatice.