Afara cu strainii din tara. Evaluatorii internationali ai proiectelor de cercetare, evacuati de guvernul PSD din proiecte de 873 milioane lei

Decizia Ministerului Cercetarii si a UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării) vine la scurt timp dupa ce toti cercetatorii si profesorii romani de la universitati internationale au fost scosi din cele patru organisme care guverneaza cercetarea din Romania, fiind inlocuiti de personaje controversate. Vezi aici mai multe detalii.

Intr-o tara membra UE, a boicota in stiinta romaneasca evaluatorii europeni/internationali este in mentalitatile normale de neconceput, iar pentru un domeniu ca stiinta, in care globalizarea este esenta care duce la cunoasterea ce dezvolta civilizatia umana, este condamnare la inapoiere. Seamana oarecum cu viza pe care trebuiau sa o dam europenilor ca sa intre in Romania comunista. Da, desi nimeni nu credea ca mai este posibil asa ceva, acolo am ajuns! Tarile moderne cauta si se bat pentru astfel de evaluatori deoarece asa au acces la cei mai buni experti in domeniu si astfel banii publici sunt cheltuiti eficient si pot evita mai usor conflicte de interese inerente in tari si medii de cercetare mai mici sau mai slab dezvoltate. Apoi, a focaliza finantarea nationala a cercetarii pe cercetarea regionala - care in mod normal ar trebui sa fie sustinuta de autoritatile locale/regionale -, selectand expertii pe baza de reprezentare regionala, este lovitura de gratie care condamna Romania la inapoiere, rupandu-ne clar de aria europeana a educatiei si cercetarii.

De ce e important evaluatorul unui proiect de cercetare? Un evaluator international asigura calitatea proiectului si evita conflictele de interese cu cercetatorii si conducatorii interni ai proiectului. Cu cat prestigiul evaluatorului e mai mare, cu atat creste calitatea actului de cercetare si se diminueaza eventualele suspiciuni privind integritatea. In toata lumea, evaluatorii internationali sunt cautati si atrasi tocmai pentru a aduce credibilitate proiectelor pe care le evalueaza.Ce s-a intamplat mai exact? Ministerul Cercetarii si UEFISCDI au incheiat la finalul lunii martie, un plan in valoare de 873 de milioane de lei, intins pe 8 ani. Actul aditional reglementeaza modul in care sunt selectati evaluatorii proiectelor de cercetare.Ei bine, actul oficial, postat si pe site-ul Ministerului Cercetarii, arata (Art. 3, alin. 4) ca proiectele de cercetare vor fi evaluate doar de evaluatori romani, din randul cercetatorilor sau profesorilor si conferentiarilor. Daca nu se gasesc evaluatori printre acestia, se cauta in randul lectorilor. Daca nu sunt gasiti evaluatori nici la nivel de lector/sef de lucrari, gestionarii de proiecte de cercetare sunt obligati sa caute experti evaluatori in "unitati si institutii de cercetare-dezvoltare si inovare".Abia in acest moment, "numai in cazul in care nu exista nici un specialist disponibil la nivel national", UEFISCDI poate cauta evaluatori externi. Dar chiar si asa, un evaluator extern trebuie sa fie aprobat si de Ministerul Cercetarii. "Aprobare nominala", scrie in actul oficial. Adica om cu om, nu la gramada.Actul oficial incheiat intre Ministerul Dezvoltarii si UEFISCDI contravine prevederilor privind evaluarea proiectelor de cercetare, asa cum apar ele intr-o Hotarare de Guvern semnata in 2015 de premierul Victor Ponta. Inse arata ca unul dintre principiile operationale ale Planului National de Cercetare este "evaluarea ex-ante a propunerilor de proiecte, folosindu-i în procesul de evaluare pe cei mai competenți cercetători la nivel internațional în tema propunerii, cu evitarea strictă a conflictelor de interese".Dar Ministerul Dezvoltarii (condus de ministrul Serban Valeca) si UEFISCDI (condus de Adrian Curaj) mai vin cu o inovatie: evaluatorii trebuie alesi nu doar pe criterii de competenta, ci si pe criterii geografice. "Selectatia la nivel national are la baza utilizarea echilibrata a resurselor umane din toate regiunile de dezvoltare", se arata in actul semnat de cele doua institutii.Daniel David, director fondator al Departamentului de Psihologie Clinica si Psihoterapie din cadrul Universitatii Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, denunta intr-o declaratie pentru HotNews.ro "o lovitura de gratie care condamna Romania la inapoiere":