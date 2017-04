Alpinista Dor Geta Popescu, moarta in avalansa din Retezat, condusa de sute de oameni pe ultimul drum

Sute de oameni au venit, miercuri, sa o conduca pe ultimul drum pe Dor Geta Popescu, alpinista care a murit in urma avalansei din Retezat, in care si-a pierdut viata si Erik Gulacsi, iar alte trei persoane, intre care si tatal fetei, au fost ranite.Alaturi de membrii familiei Popescu, la inmormantare s-au aflat si cei ai familiei Gulacsi, cu care sunt prieteni buni, care si-au pierdut si ei fiul in aceeasi avalansa.Bella Gulacsi, care se afla alaturi de fiul sau, Erik, a venit la inmormantare in carje, alaturi de sotia sa si de fiica sa, Karla, sora lui Erik, si ea aflata in grupul surprins de avalansa produsa sambata in Muntii Retezat.Familia, prietenii si cunoscutii au adus, miercuri, crizanteme albe la catafalcul Getei Dor Popescu, tot alb fiind si sicriul in care a fost ingropata tanara de 14 ani.Familia a decis ca slujba de inmormantare sa nu aiba loc in biserica din Rasnov, ci in aer liber, la cimitir, pentru ca fata a iubit natura.In fata cortegiului funerar, prietenii surorii ei, Crina Coco Popescu, au purtat poza Getei, dar si aranjamente florale in care au fost puse biletele cu recordurile fetei."Sun aici toate recordurile ei, succesele ei, toate ascensiunile pe care le-a facut si de care era tare mandra", au spus tinerii care purtau pe brate cosurile de flori.Tatal fetei, Ovidiu Popescu, ranit in avalansa din Retezat, a fost externat ,luni, de la Spitalul Municipal Hunedoara, pe proprie raspundere, pentru a fi prezent la funeralii. Nici luni seara, si nici marti seara Ovidiu Popescu nu a fost la priveghi, iar miercuri, la inmormantare, a venit direct la cimitir pentru a-si conduce fiica pe ultimul drum, ceilalti membri ai familiei nefacand niciun comentariu despre aceasta decizie.Pe toata durata slujbei, Ovidiu Popescu, fosta sotie si cealalta fiica a lor s-au tinut de mana si au plans-o pe Geta. Alaturi de acestia s-au aflat rude, prietenii si localnici din Rasnov, unde locuieste familia.Niciun membru al familiei Popescu sau Gulacsi nu a facut vreo declaratie, cerand discretie.Ziua de miercuri a fost declarata zi de doliu la Rasnov, iar autoritatile locale au anuntat ca ii vor acorda Getei Dor Popescu, post-mortem, titlul de cetatean de onoare al orasului.Marti seara, colegii de scoala ai adolescentei, profesori, prieteni, dar si oameni simpli au venit la capela Bisericii "Sfantul Nicolae" din Rasnov, pentru a-si lua ramas bun de la alpinista Dor Geta Popescu si a aprinde o lumanare.Si la Clubul Montan "Altitudine", unde a fost legitimata adolescenta de 14 ani, oamenii au adus candele si flori.La priveghi au participat si sora adolescentei decedate, Crina Coco Popescu, in varsta de 23 de ani, precum si mama copilei. Crina Popescu a spus ca traieste "cele mai grele clipe"."Durerea este mult prea mare. Nu pot sa va vorbesc. In acest moment traim cele mai grele clipe. Este prea multa suferinta pentru noi", a spus Crina Coco Popescu.Colegul de club al tinerei, Erik Gulacsi, decedat si el in avalansa din Muntii Retezat, a fost incinerat la Cluj, iar familia a anuntat ca cenusa va fi imprastiata pe un varf de munte, fara a preciza data sau locul ceremoniei.Avalansa produsa, sambata dupa-amiaza, in Muntii Retezat a surprins sapte persoane, cinci dintre acestea fiind ranite. In avalansa, Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi, cei doi adolescenti alpinisti renumiti, avand la activ numeroase recorduri mondiale si europene, si-au pierdut viata.Din grupul de sapte persoane mai faceau parte Ovidiu Popescu, tatal si sora mai mare a lui Erik Gulacsi, precum si doua femei care nu erau rude, ci doar persoane pasionate de munte.Reprezentantii Serviciului de Medicina Legala care au facut autopsia in cazul celor doi copii au spus ca acestia au murit la scurt timp de la producerea avalansei, din cauza politraumatismelor cranio-cerebrale "deosebit de grave". Acestia nu s-au putut pronunta cu privire la existenta echipamentului de protectie avut in momentul producerii catastrofei.Duminica seara, jandarmii montani si salvamontistii au reusit sa coboare de pe munte trupurile celor doi copii morti in avalansa din Muntii Retezat, dupa o actiune care s-a desfasurat in conditii extrem de dificile, din cauza traseului montan accidentat, acoperit cu un strat considerabil de zapada afanata, dar si din pricina vremii neprielnice.Dosarul in cazul celor doi alpinisti care si-au pierdut viata in urma avalansei produse, sambata, in Muntii Retezat, a fost preluat de catre procurorii Parchetului instantei supreme.Potrivit unor surse judiciare, cele sase persoane audiate sunt: Catalin Ioan Berenghi, seful Scolii de Ghizi aflat pe munte cu un grup de 51 de persoane in momentul producerii avalansei, cei trei turisti din grupul Scolii de ghizi care au coborat sa ii ajute pe turistii surprinsi de avalansa, o femeie din cei cinci supravietuitori ai avalansei si un barbat de la o cabana unde fusesera cazati alpinistii.