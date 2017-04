Parchetul General: Faptele din dosarul privind prezidentialele din 2009 nu s-au prescris

Parchetul General face aceste precizari intr-un comunicat remis miercuri, "ca urmare a stirilor aparute in mass-media cu privire la dosarul avand ca obiect procesul electoral din decembrie 2009".Jurnalista Sorina Matei a scris miercuri pe Facebook ca Parchetul General "s-a facut de ras" cu acest dosar, intrucat "presupusele fapte penale sunt prescrise si nu se poate incepe urmarirea penala". Citeste integral postarea Sorinei Matei pe pagina sa de Facebook. Astfel, PICCJ aminteste ca, "prin comunicatul din data de 24 aprilie 2017, am adus la cunostinta opiniei publice faptul ca procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au inceput urmarirea penala in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu prev. de art. 297 alin. 1 cu aplicarea art. 5 din Codul penal (art. 248 rap. la art. 248 indice 1 din vechiul Cod penal), si falsificarea documentelor si evidentelor electorale, prev. de art. 391 alin. 3 si 4 din Codul penal cu aplic. art. 5 Cod penal (fost art. 62 alin. 3 si 4 din legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, modificata si republicata) in dosarul mentionat anterior"."Mentionam ca faptele pentru care s-a inceput urmarirea penala se prescriu potrivit legii vechi - art. 122 lit. b si c din vechiul Cod penal - in termen de 10 ani, respectiv 8 ani in conformitate cu legea noua - art. 154 alin. 1 lit. c din noul Codul penal", arata PICCJ in comunicat.Parchetul General precizeaza totodata ca, "in conformitate cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 265/2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 372 din 20 mai 2014: "(...) dispozitiile art. 5 din noul Cod penal (aplicarea legii penale mai favorabile) sunt constitutionale in masura in care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive, in stabilirea si aplicarea legii penale mai favorabile"."

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat luni ca a deschis un dosar penal cu privire la alegerile prezidentiale din 2009 , "ca urmare a informatiilor facute publice de catre jurnalistul Dan Andronic". Potrivit PICCJ, cercetarile sunt efectuate in rem si vizeaza infractiunile de abuz in serviciu si de falsificare a documentelor si evidentelor electorale.