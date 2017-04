EXCLUSIV Pe urmele lui Sebastian Ghita in Serbia. Strada din Belgrad unde s-ar fi ascuns fugarul

Presupusa locatie unde s-a ascuns Sebastian Ghita este strada Dusina, care are o iesire in bulevardul Cvijiceva. (foto)

Sebastian Ghita, in momentul capturarii Foto: tvr.ro

Un reporter Hotnews s-a deplasat luni, 24 aprilie, la Belgrad, pe urmele lui Sebastian Ghita.Fostul deputat este cercetat in Romania in mai multe dosare penale si are emise pe numele sau doua mandate de arestare preventiva. Desi se afla in control judiciar a parasit teritoriul Romaniei in decembrie 2016 si a fost prins pe 13 aprilie, la miezul noptii, de Politia din Belgrad. La momentul capturarii, Ghita avea documente false pe numele unui cetatean din Slovacia, Aleksandar Ivanovic.In prima zi gasim cativa locuitori ai strazii disponibili sa vorbeasca. Reusim cu greu sa ne intelegem cumva in engleza sau in franceza. Le aratam fotografii cu Sebastian Ghita dar majoritatea spun ca nu l-au vazut. La barul mic din coltul strazii un client spune ca l-a vazut la stiri la televizor, prezentat drept un politician sau afacerist roman, urmarit general in Europa si prins in Serbia. Cum nu locuieste in zona, sustine nu poate oferi detalii.A doua zi mergem pe aceeasi strada, de data asta cu reporterul BIRN care vorbeste limba sarba. Acesta arata altor locuitori ai straziisi le explica pe scurt: politician influent in Romania, urmarit general in Europa, care s-a ascuns in Serbia. Un barbat care locuieste de multi ani in zona spune scurt: “stiu cine este”. Apoi spune ca nu doreste sa spuna mai mult, ne arata o casa mare si ne spune ca acolo locuieste doar un influent om de afaceri cu mama sa. Apoi intra in casa.Peste drum de casa mare indicata un alt barbat uda gazonul din curte. Se uita la pozele cu Ghita, ii spune reporterului ca nu vrea sa discute si, la fel ca primul barbat, intra in casa. Reporterul BIRN zambeste si spune ca de obicei sarbii vorbesc cu jurnalistii, ii invita in case sau curti la o cafea, dar cand vine vorba de subiecte delicate, isi schimba comportamentul.Nimeni nu pare dispus sa ne ofere detalii despre omul de afaceri, nume etc.“Sigur s-a ascuns aici. Iar oamenii se comporta asa pentru ca nu vor sa intre in necazuri. Aici nimic nu misca fara sa stie Vucic. Un politician de talia lui Ghita sa se ascunda in casa unui afacerist mare… “, spune reporterul BIRN. Am incercat sa intram in casa indicata, am batut la poarta insa nu a raspuns nimeni.Ghita trece drept un prieten apropiat al lui Aleksandar Vucic, fost premier ajuns intre timp presedinte. Pe ambii i-ar lega pasiunea pentru baschet. Potrivit unor surse Ghita era tratat ca un mare star de Vucic cand venea in Serbia cu echipa de baschet. Vucic controleaza tot si nimeni nu i se opune. In Serbia presa nu are forta iar jurnalistii care critica puterea sunt supusi presiunilor din partea statului.Reporterul de la BIRN (Balkanik Investigative Reporting Network) care ne-a sprijinit in investigatia vizand presupusa vila in care s-a ascuns Sebastian Ghita ne spune sec: “in Serbia trei jurnalisti au fost ucisi in conditii misterioase. Altii, mai norocosi daca se poate spune asa, au fost doar batuti sau amenintati de persoane necunoscute, alteori au fost abuzati si batuti chiar de politisti. Este de notorietate faptul ca treburile murdare sunt facute de huligani, unii suporteri ai echipelor de fotbal, care primesc ordine direct de la sefi din Politie”.In mai toate cazurile, Politia nu afla cine sunt acesti agresori necunoscuti. Asemeni, nu s-a aflat cine i-a omorat pe cei trei jurnalisti iar Politia si Justitia nu au comentat acest subiect in ciuda faptului ca multe institutii de presa au pus intrebari pe marginea acestor cazuri.In Serbia sunt foarte multe situatii in care purtatorii de cuvant ai institutiilor nu dau informatii de interes public jurnalistilor. Jurnalistii se adreseaza instantelor de judecata, judecatorii amendeaza purtatorii de cuvant. Acestia platesc amenda si refuza sa raspunda intrebarilor. Uneori istoria se repeta, aceeasi purtatori de cuvant fiind amendati de mai multe ori.“In presa din Serbia sursele sunt de baza. Institutiile raspund doar daca le convine intrebarea.”, ne lamureste reporterul. Informatia s-a confirmat a fi reala. Nemanja Pantic, purtatorul de cuvant al Politiei din Belgrad, nu a raspuns apelurilor si nici mesajelor.Arestul din Serbia unde se afla in prezent Sebastian GhitaAleksandar Roknic, de la publicatia Danas din Belgrad, urmareste cazul Sebastian Ghita si ne ofera detalii suplimentare. “Este arestat pentru posesie de documente false. Din ce stiu eu, a fost arestat pentru o perioada de 60 de zile. Ca si procedura, judecatorii il pot tine in arest maxim sase luni de zile. Dar in acest timp sigur se va desfasura procesul si va primi sentinta. In Serbia cetatenii prinsi cu acte false fac inchisoare, statul nu se grabeste sa ii expulzeze. Totusi, a fost un caz in care un cetatean bulgar daca imi amintesc bine a fost prins aici si pana sa fie gata actele de extradare a fost luat de Politie, dus la granita si aruncat pur si simplu. Aruncat, adica predat bulgarilor. Orice e posibil in Serbia”, ne spune jurnalistul.Ne ajuta sa luam o declaratie si de la avocatul lui Ghita, Radoslav Bacevic. Il sunasem de mai multe ori, lasasem mesaje, fara prea mult succes. Bacevic este cunoscut in Serbia drept un aparator al liderilor mafiei sarbesti dar si un apropiat al lui Vucic.Jurnalistul de la Danas il suna pe avocat, care ii raspunde imediat. Vorbesc pret de cateva minute apoi ne traduce: “Chiar astazi avocatul a fost in vizita la Sebastian Ghita, la inchisoarea centrala din Belgrad. (foto). Ghita i-a spus ca este bine, nu are probleme in detentie si ca in Romania are mai multe dosare penale facute la comenzi politice. A spus ca s-ar putea sa se duca in Romania sa studieze dosarele penale ale lui Ghita dar momentan il reprezinta doar pentru dosarul penal pentru posesie de acte false pe care il are in Serbia, dosar in care inca nu s-au formulat acuzatiile si de aceea nu poate spune daca Ghita va pleda vinovat sau nevinovat. Referitor la un eventual azil politic avocatul a spus ca asteapta ca Romania sa trimita actele pentru extradare dar pana acum nu a discutat pe acest subiect cu clientul sau, Sebastian Ghita.”Ministerul Justitiei din Serbia a confirmat, miercuri, pentru HotNews.ro, ca a primit de la Ministerul Justitiei din Romania o solicitare de amanare cu 40 de zile a termenului limita pana la care poate fi formulata cererea de extradare a lui Sebastian Ghita. "Da, au trimis ceva hartii. E adevarat, au solicitat o amanare de 40 de zile", a declarat pentru HotNews.ro, Milica Vuckovic, purtator de cuvant al ministerului justitiei din Serbia. Antena 3 a anuntat miercuri ca autoritatile sarbe au prelungit cu 40 de zile termenul in care Romania poate cere extradarea lui Ghita.Astfel, Ministerul Justitiei din Romania are acum timpul necesar pentru a trimite in Serbia actele in baza carora cere extradarea fostului deputat PSD, acte provenite de la instantele romanesti.