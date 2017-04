Soferul TIR-ului care a provocat accidentul din Olt circula cu o dovada, fiindu-i suspendat permisul cu putin timp inainte de impact

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, soferul autotrenului, in varsta de 30 ani, circula cu o dovada, intrucat cu putin timp inainte de producerea accidentului el fusese oprit de politisti."Tot in ziua producerii accidentului, soferul TIR-ului a fost oprit de politisti, fiindu-i retinut permisul de conducere din cauza vitezei si efectuarii unei manevre ilegale de depasire", a declarat pentru News.ro Alexandra Dicu, purtatorul de cuvant al IPJ Olt.Miercuri, procurorii Parchetului Judecatoriei Bals au preluat dosarul de cercetare penala pentru ucidere din culpa deschis in acest caz."Luni, in comuna Bobicesti, judetul Olt, s-a produs un accident in care au fost implicate trei autoturisme, respectiv un autotren, un autoturism marca Seat si un autoturism marca Ford. Din cercetarile preliminare a rezultat ca autotrenul, care se deplasa pe directia Slatina-Bals, cand a ajuns in dreptul km. 32+950, a intrat pe contrasens (ca urmare a exploziei unui pneu constatata cu marja de probabilitate), acrosand autoturismele marca Ford si Seat, ce circulau regulamentar pe directia Craiova-Slatina. In urma impactului, cinci persoane au decedat, respectiv toti pasagerii autoturismului Ford (o familie - sot, sotie si doi copii) si soferul autovehiculului Seat", se arata intr-un comunicat al Parchetului Judecatoriei Bals.Soferul autoturismului Seat mort in accident era antrenorul lotului Juniori III de tenis de masa al Romaniei.