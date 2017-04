INFOGRAFIC Risipa de alimente in UE: Tintele Parlamentului European pentru reducerea pierderilor de alimente

Procentul total de deseuri reciclate urmeaza sa creasca de la 44% acum la 70% in anul 2030, potrivit actului adoptat de Parlamentul European in aceasta sesiune. Draftul legislativ votat de PE isi propune reducerea risipei anuale de alimente cu 30% pana in 2025 si cu 50% pana in 2030, comparativ cu 2014..Sectoarele care contribuie cel mai mult la risipa alimentara sunt gospodariile (47 milioane de tone) si unitatile de procesare (17 milioane de tone). Impreuna, ele produc circa 72% din totalul de risipa alimentara de la nivelul UE-28.In ceea ce priveste risipa alimentara in gospodarii, trei sferturi din desuri sunt colectate de catre serviciile de salubritate (35 milioane de tone). Restul fie ajunge in canalizare (mare parte alimente lichide, 8 milioane tone) sau este refolosita de catre gospodarii in agricultura prin compostare (4 milioane de tone).Costurile totale asociate cu risipa alimentara in UE-28 ajungeau in 2012 la circa 143 de miliarde de euro.Propunerile Parlamentului European urmeaza sa fie negociate cu Consiliul UE.