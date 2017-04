Zeci de perchezitii la o grupare specializata in evaziune fiscala in domeniul comertului cu extensii de par. Prejudiciul - 1,3 milioane de euro

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Targu Mures au facut, miercuri, 40 de perchezitii la persoane banuite de constituirea unui grup infractional organizat si evaziune fiscala, in judetele Mures, Suceava, Constanta, Arges, Iasi, Ilfov si in municipiul Bucuresti.Potrivit DIICOT, mai multe persoane, actionand in numele si interesul societatilor/PFA-urilor care comercializeaza extensii de par, s-au constituit intr-un grup infractional organizat (la nivelul mai multor societati)."De asemenea, s-a mai retinut ca mai multe persoane, actionand in numele sau in interesul societatilor comerciale/PFA-urilor care desfasoara activitati de comercializare a extensiilor de par, au ascuns in mod repetat sursa taxabila cu ocazia efectuarii importurilor produselor indicate anterior (fie prin declararea unei cantitati mai reduse de marfa decat cea importata, fie prin declararea unei valori mai reduse a marfii importate decat valoarea reala) in scopul sustragerii de la plata taxelor vamale si a TVA", arata DIICOT.Marfa importata a fost comercializata fara inregistrarea in actele contabile si in alte documente legale a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor astfel realizate.Prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste 1,3 milioane de euro.Pana in prezent, in urma perchezitiilor, au fost ridicati 4.120 de euro, 4.070 de dolari, 250 de lire, 200 de franci elvetieni si 17.000 de lei, precum si 17 telefoane mobile, 8 laptopuri, 3 calculatoare, 11 stick-uri de memorie, 4 hard-diskuri externe, o tableta si un card de memorie.