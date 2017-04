Protestul transportatorilor s-a incheiat, dupa ce acestia au ajuns la un acord cu Guvernul, care se angajeaza sa modifice prin OUG legea taximetriei

Delegatia taximetristilor a ajuns la un acord cu ministrul Consultarii Publice si al Dialogului Social, Gabriel Petrea, pentru promovarea unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, care ar urma sa fie adoptata in maximum 30 de zile."Va fi promovat, in maxim de 30 de zile, proiectul OUG de modificare a Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, transmis in consultare prealabila de catre MInisterul Transporturilor (...) catre Ministerul de Interne si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei. Proiectul a fost intocmit in urma discutiilor cu reprezentantii COTAR din 10 martie 2017. Se va mentine dialogul pentru rezolvarea celorlalte probleme cu care se confrunta transportatorii, inclusiv atribuirea traseelor Bucuresti-Ilfov. Sub rezerva deplina a acestor conditii, reprezentantii COTAR renunta la actiunile de protest din 26, 27 si 28 aprilie", este textul acordului semnat de reprezentantii COTAR cu ministrul Petrea.Dupa discutiile de la Guvern, transportatorii au inceput sa plece din Piata Victoriei, din jurul orei 11.20.Protestul s-a incheiat in jurul orei 12.00, cand circulatia in Piata Victoriei - restrictionata incepand cu ora 5.00 - a fost reluata.Protestul a inceput in jurul orei 9.00, iar la acesta au luat parte aproximativ 800 de persoane, majoritatea taximetristi, care au venit in Piata Victoriei cu masinile - circa 600 de taxiuri si 90 de microbuze -, manifestantii solicitand in principal interzicerea Uber, masuri mai dure impotriva pirateriei din domeniul transportului de persoane si majorarea tarifului taxiurilor din Bucuresti.Protestul a fost organizat de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), care reclama pirateria de pe piata, desfasurata in special prin cadrul platformei Uber."Pe 10 martie, domnul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, ne-a promis ca va promova OUG pentru modificarea a doua articole din Legea 38/2003, in asa fel incat activitatea neautorizata de transport sa fie sanctionata, iar aplicatiile de tip UBER sa fie obligate sa se autorizeze, astfel incat sa functioneze legal, daca vor sa-si desfasoare activitataea in Romania. Cat timp exista o legislatie clara, nu este posibil ca unii transportatori sa se supuna legilor si altii sa functioneze sfidand aceeasi legislatie, fara a fi sanctionati", au reclamat reprezentantii COTAR.La randul lor, reprezentantii Uber au transmis ca isi doresc ca firma sa functioneze intr-un cadru care defineste serviciile noi."Suntem pro-reglementare - ne dorim sa functionam intr-un cadru care defineste serviciile noi precum UBER si subliniem inca o data dorinta de a colabora cu autoritatile din Romania pentru a gasi o solutie de reglementare in linie cu recomandarile Comisiei Europene", se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de UBER.