Inalta Curte a admis cererea lui Gabriel Oprea de sesizare a Curtii Constitutionale in legatura cu abuzul in serviciu

'Admite cererea formulata de Oprea Gabriel si sesizeaza Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal. Definitiva', se arata in minuta deciziei.Cererea de sesizare a fost facuta marti de avocatul lui Oprea, in dosarul in care fostul vicepremier este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu cheltuirea unor sume din bugetul DIPI, respectiv achizitionarea unui autoturism Audi A8.Tot la termenul de marti al procesului, avocatul unui alt inculpat a cerut ca jurnalistii sa nu mai aiba acces in sala de judecata, deoarece ar trebui ca audierea a noua martori cu identitate protejata sa fie facuta in sedinta secreta. Avocatul a explicat ca in presa s-au scurs deja informatii secrete din dosar, cererea sa fiind sustinuta si de doi consilieri care reprezinta in proces DIPI si MAI.In luna mai 2016, Gabriel Oprea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.In dosar au mai fost deferiti justitiei: Gheorghe Nicolae - chestor principal de politie, la data faptelor sef al DIPI; Gabriel-Nicolae Pavel - comisar sef de politie, la data faptei sef al Serviciului Juridic din DIPI; Nelu Zarnica - chestor principal, subsecretar de stat la data faptei, si Marian-Danut Iacob - comisar sef de politie, seful unei structuri administrative la data faptei.Potrivit DNA, Oprea, cu ajutorul lui Nicolae si Pavel, a dispus suplimentarea cu suma de 410.000 lei a fondurilor pentru cheltuieli operative ale DIPI si a aprobat achizitia unui autoturism Audi A8 in scopul declarat al asigurarii protectiei demnitarilor.'Acest lucru s-a realizat cu incalcarea prevederilor legale care limiteaza achizitionarea autovehiculelor din fondurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne strict la situatii legate de folosirea lor in activitati de urmarire penala a infractiunilor de coruptie. Ca urmare a incalcarii atributiilor de serviciu, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 410.000 lei, iar DIPI a beneficiat de dotarea cu bunurile respective, in valoare de 91.295,73 euro, folosul fiind necuvenit in raport cu destinatia legala a fondurilor operative', sustin procurorii.DNA precizeaza ca, in perioada 21 august - octombrie 2015, Gheorghe Nicolae a schimbat destinatia resurselor materiale alocate institutiei publice pe care o conducea, respectiv a autoturismului Audi A8 achizitionat din fonduri operative in mod conspirat, pentru folosinta personala si exclusiva a ministrului de Interne in functie Gabriel Oprea.De asemenea, in perioada 2014 - 2015, acelasi inculpat, in mod repetat, a aprobat mai multe rapoarte prin care a fost schimbata destinatia unei alte sume - de peste 238.000 lei, alocata pentru fonduri operative, in scopul efectuarii unor cheltuieli de protocol ori pentru inzestrarea institutiei, care nu au fost circumscrise activitatilor, actiunilor sau misiunilor cu caracter informativ-operativ.