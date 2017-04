Noi motive de nemultumire pentru Dragnea. Ministerul Justitiei amana din nou termenul de amendare a legislatiei penale

Pe 23 aprilie, Liviu Dragnea a declarat la Antena 3 ca, daca ministerul intarzie, ar putea aparea initiative parlamentare: "Daca se intarzie foarte mult, initiative legislative pot apare si in Parlament. Parlamentul, in acest an, inca mai are dreptul sa legifereze. (...) Unii functionari din statul roman (...) critica Parlamentul atunci cand Parlamentul vrea sa legifereze", mai spune Dragnea. Intrebat daca regreta faptul ca l-a sustinut pe Tudorel Toader pentru a fi ministru, Dragnea a raspuns:"Nu pot sa spun ca regret, dar nici nu pot sa spun ca sunt foarte fericit".“Având în vedere dificultățile semnalate în procesul de aplicare a noilor coduri, în special a Codului penal și a Codului de procedură penală, Ministerul Justiției apreciază că se impune o evaluare a impactului de ansamblu al reglementărilor conținute de noile coduri. În acest scop, Ministerul demarează un proces de analiză cu privire la această problematică, atât în materie penală și procesual-penală, cât și în materie civilă și procesual-civilă. În realizarea evaluării vor fi implicate, pe lângă comisiile de elaborare a noilor coduri și a legilor de punere în aplicare a acestora, instituțiile din cadrul autorității judecătorești și asociațiile magistraților, dar și celelalte profesii juridice cu atribuții în înfăptuirea actului de justiție ori conexe actului de justiție, instituții de învățământ superior și Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române, precum și reprezentanți ai societății civile.În acest context, având în vedere necesitatea asigurării stabilității și predictibilității cadrului legislativ, Ministerul Justiției intenționează organizarea a două întâlniri de lucru, la sediul său. În scopul pregătirii întâlnirilor de lucru în cadrul cărora vor fi dezbătute atât problemele identificate în materie civilă și procesual civilă, cât și cele în materie penală și procesual-penală, Ministerul Justiției a inițiat un amplu proces de consultare care implică toate autoritățile și entitățile menționate mai sus.Potrivit calendarului stabilit, Înalta Curte de Casație și Justiției, precum și Consiliul Superior al Magistraturii și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au fost invitate ca, după consultarea instanțelor, respectiv a structurilor de parchet, cu privire la dificultățile cu care s-au confruntat în procesul de aplicare a noilor coduri, să transmită Ministerului Justiției, până la data de 26 mai a.c., o situație centralizată a observațiilor formulate, inclusiv, dacă este cazul, a propunerilor fundamentate de amendare a legislației. Celelalte instituții și entități, inclusiv reprezentanții societății civile sunt invitați, de asemenea, să trimită Ministerului Justiției observații și, după caz, propuneri concrete privind cadrul legislativ supus analizei."