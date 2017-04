Franta trimite ca ambasadoare in Romania o experta in combaterea coruptiei si albirii banilor

Michele Ramis are gradul de ministru plenipotentiar. Ea il va inlocui la Bucuresti pe Francois Saint-Paul, rechemat in Ministerul francez de Externe.Michele Ramis este ambasadoare insarcinata cu amenintarile criminale transfrontaliere din ianuarie 2013 si participa la lupta impotriva coruptiei si albirii banilor, potrivit profilului sau de pe site-ul Ministerului francez de Externe. Anterior, a fost ambasadoarea Frantei in Guatemala si a ocupat posturi atat in centrala Ministerului francez de Externe, cat si in ambasadele din Columbia si Mexic. A mai fost reprezentant permanent adjunct al Frantei pe langa organizatiile internationale cu sediul in Viena. Intre 2011-2012 a fost consilier diplomatic pe langa ministrul Apararii.Michele Ramis este licentiata in drept, stiinte penale si criminologie, si a absolvit Institutul de Studii Politice (Paris).Este cavaler al Legiunii de Onoare si ofiter al Ordinului national pentru merit, decoratii ale statului francez.