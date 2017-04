Serbia a prelungit termenul in care Romania poate cere extradarea lui Sebastian Ghita

Autoritatile sarbe au prelungit cu 40 de zile termenul in care Romania poate cere extradarea lui Sebastian Ghita, anunta Antena 3. Ieri, purtatorul de cuvant al Ministerul Justiției din Serbia declarase pentru HotNews.ro ca pana la acel moment autoritatile romane nu cerusera prelungirea termenului initial de 18 zile.Astfel, Ministerul Justitiei din Romania are acum timpul necesar pentru a trimite in Serbia actele in baza carora cere extradarea fostului deputat PSD, acte provenite de la instantele romanesti.Milica Vuckovic, purtatorul de cuvant al Ministerul Justiției din Serbia, a declarat ieri pentru HotNews.ro ca pana la acel moment autoritatile romane nu cerusera prelungirea termenului initial de 18 zile: "problema este ca Ministerul Justiției din Serbia nu a primit cererea de extrădare de la autoritățile române. Pe de altă parte, Ministerul Justiției nu are informații dacă Sebastian Ghiță este cercetat pentru infracțiuni în Serbia, pentru ca nu este in competenta Ministerului. Este in competenta Ministerului de Interne. Cred ca termenul de solicitare a extradarii este de 18 zile cu prelungire de 40. Prelungirea se poate face la solicitarea autorităților române. Cred ca se numără zilele lucrătoare. Pana acum autoritățile române nu au cerut nici prelungirea termenului".