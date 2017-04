Perchezitii in Bucuresti si 4 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala de 5,4 milioane lei din achizitii de materiale de constructii si produse IT

Potrivit unui comunicat al politiei, in perioada 2013 - 2014, reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti, avand ca obiect de activitate "alte activitati de telecomunicatii" si care isi desfasoara activitatea in domeniul achizitiilor de materiale de constructii si produse IT, au inregistrat in evidenta contabila a acestor societati si au declarat organelor fiscale achizitii de bunuri si servicii ce nu reflecta operatiuni reale de la mai multe societati comerciale cu comportament de tip "fantoma", in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si cauzand bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 lei.In scopul disimularii provenientei ilicite a sumelor provenind din savarsirea faptelor de evaziune fiscala, reprezentantii societatii comerciale mentionate au transferat in mod succesiv suma totala de aproximativ 16.000.000 lei, reprezentand 'contravaloarea' achizitiilor fictive, in conturile societatilor comerciale "fantoma", de unde sumele au fost ulterior divizate si retransferate in alte conturi ale acestor din urma societati, fiind retrase, in final, in numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, in vederea restituirii dispunatorilor platilor.Prejudiciul cauzat bugetului de stat la acest moment este de aproximativ 5.400.000 lei, iar suma ce formeaza obiectul procesului de spalare a banilor este de aproximativ 16.000.000 lei.