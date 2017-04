Baiatul de un an si opt luni scos din put in judetul Teleorman este in stare critica

Medicii l-au resuscitat, marti noaptea, dupa ce copilul intrase in stop cardiac. La internare doctorii i-au pus diagnosticul de hipotermie severa, dupa ce a stat cu jumatate din corp in apa.Mama copilului, insarcinata in luna a opta, a suferit un atac de panica dupa incident si este si ea internata la spitalul din Rosiorii de Vede, dar e in afara pericolului, spun medicii.Salvatorii au sapat zece metri in jurul putului, dupa care terenul a inceput sa se surpe. "Era un put foarte ingust, putea oricand sa cedeze. Atunici au recurs la un alt la alt plan", a spus secretarul de stat in MAI Raed Arafat.Specialistii au lucrat concomitent pe doua planuri - pe de o parte au incercat sa sape pe langa put si sa ajunga la copil pe sub pamant, iar pe de alta parte au introdus in put diverse dispozitive de prindere cu autoscara de salvare, pe care au bagat-o prin tuburile foarte inguste, de 30 - 35 de centimetri, a spus purtatorul de cuvant al ISU Teleroman, Adrian Gelu Dragomir, care a precizat ca al doilea procedeu a avut succes.

Adrian Gelu Dragomir a adaugat ca baietelul plangea in momentul in care a fost scos din put, el fiind preluat de catre echipajul medical de la Ambulanta. "O viata salvata e ca si cum ai salva o lume intreaga", a precizat Dragomir.