Transportatorii si taximetristii COTAR protesteaza de la ora 9.30 in fata Guvernului. Traficul este restrictionat toata ziua pe Soseaua Kiseleff

Protestul a fost autorizat de Primaria Capitalei si se va desfasura intre orele 9.30 si 21.00."Pe 10 martie, domnul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, ne-a promis ca va promova OUG pentru modificarea a doua articole din Legea 38/2003, in asa fel incat activitatea neautorizata de transport sa fie sanctionata, iar aplicatiile de tip UBER sa fie obligate sa se autorizeze, astfel incat sa functioneze legal, daca vor sa-si desfasoare activitataea in Romania. Cat timp exista o legislatie clara, nu este posibil ca unii transportatori sa se supuna legilor si altii sa functioneze sfidand aceeasi legislatie, fara a fi sanctionati", au aratat reprezentantii COTAR.Potrivit Politiei Romane, incepand cu ora 5.00, ca urmare a protestului, circulatia rutiera va fi restrictionata pe Soseaua Kiseleff de la Piata Arcul de Triumf pana la Piata Victoriei, respectiv pe Sos. Kiseleff de la Piata Arcul de Triumf pana la Piata Presei Libere (zona centrala), permitandu-se permanent circulatia pe Strada Arhitect Ion Mincu. Traficul ar putea fi restrictionat si pe Strada Paris si pebreteaua care leaga Bulevardul Iancu de Hunedoara de Piata Victoriei.¬Circulatia in Piata Victoriei va fi resistematizata incepand cu ora 5.00, prin asigurarea traficului rutier, doua benzi pe sens in fata cladirii Guvernului, intre bulevardul Aviatorilor si Calea Victoriei, respectiv bulevardul Lascar Catargiu. Traficul rutier se va desfasura pe Calea Victoriei, bulevardul Ion Mihalache, strada Buzesti si bulevardul Lascar Catargiu¬, spun politistii, care precizeaza ca restrictiile se vor aplica pana la ora 22.00.Rutele ocolitoare vor fi Arcul de Triumf - strada Constantin Prezan - Piata Charles de Gaulle - Calea Dorobanti si Piata Presei Libere - Piata Montreal - bulevardul Marasti - bulevardul Ion Mihalache.Transportatorii si taximetristii care fac parte din Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) vor protesta si joi in fata sediului Guvernului.Transportatorii acuza ca proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea a doua articole din Legea 38/2003 s-a blocat pe traseul de avizare si cer scoaterea in afara legii a tururor platformelor online care fac servicii de transport de persoane nedeclarat, nefiscalizat si neautorizat conform legislatiei in vigoare."Cerem scoaterea in afara legii a platformelor tehnologice online care presteaza servicii de taximetrie in mod neautorizat, asa cum s-a intamplat in tarile europene, unde statul a vrut sa-si protejeje transportatorii autorizati. Cerem scoaterea in afara legii a tururor platformelor online care fac servicii de transport de persoane nedeclarat, nefiscalizat in Romania si neautorizat conform legislatiei in vigoare. Cerem scoaterea in ilegalitate a tuturor firmelor care fac transport regulat, pe rute pentru care nu au participat la licitatii si nu au castigat dreptul de a le opera, conform legii", solicita COTAR.