China si-a lansat al doilea portavion

Portavionul transferat din docul uscat in apa va deveni operational cel mai devreme in 2020, precizeaza Reuters, care noteaza si contextul: afirmarea tot mai puternica a pozitiei Chinei in Marea Chinei de Sud si tensiunile in crestere legate de Coreea de Nord.Beijingul a confirmat construirea portavionului in 2015, iar in ultimele luni progresele lucrarilor au fost analizate de analistii militari straini pe imagini din satelit si relatate de presa chineza. Proiectul apartine de asemenea Chinei.Primul portavion al Chinei, achizitionat din Ucraina, modernizat si redenumit Liaoning, este in serviciul marinei militare chineze din 2012.