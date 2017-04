Gazprom anticipeaza ca Nord Stream 2, gazoductul care va transporta gaze din regiunea arctica in Germania, va creste cota grupului rus pe piata europeana, in pofida concurentei gazelor lichefiate venite din Qatar si Statele Unite, transmite Reuters.Partenerii occidentali ai Gazprom au convenit luni sa furnizeze jumatate din finantare pentru proiectul Nord Stream 2, in valoare de 9,5 miliarde de euro, eliminand un obstacol mare din calea planului rusesc de a livra mai multe gaze Europei, din 2019.