Restauratia totala: PSD a numit la varful cercetarii un urmarit penal pentru coruptie, coordonatorul cartii unui puscarias, un consilier local PSD, sindicalisti, cercetatori fara opera, membri ai unor Academii fantomatice. Toti profesorii de la universitati straine au fost dati afara

Cea mai mare universitate din Romania, UBB Cluj, are un singur reprezentant intr-una dintre cele patru institutii

Universitatea Stefan cel Mare din Suceava este o adevarata performera: are 4 membri, in conditiile in care aceasta universitate era cotata in ultima categorie valorica in Clasamentul Universitatilor din Romania 2011 (sursa)

Universitatea Dunarea de Jos din Galati este si ea mare performera: are 4 membri in conducerea celor patru institutii.

Universitatea Politehnica Bucuresti, aflata sub protectia Ecaterinei Andronescu (fost rector) are 5 reprezentanti in cele patru institutii.

Consortiul Universitaria, care reuneste cele mai mari 5 universitati din Romania (UBB Cluj, Universitatea Bucuresti, Universitatea de Vest, ASE si Universitatea AI Cuza Iasi), are doar 9 membri in toate consiliile

Ghiauș Cristian-Mugurel - Institut National des Sciences Appliquees de Lyon (INSA Lyon)

Manea Vlad Constantin - Centro de Geociencias, Universidad Nacional Autonoma de Mexico

Popescu Ioana-Ileana - UNESCO-IHE Institute for Water Education, Olanda

Stamate Eugen - Technical University of Denmark

Ovidiu Cristian Andronesi (Harvard Medical School, Boston)

Cristian Dogaru (University Campus Suffolk)

Michael Metzeltin (Universitatea Viena)

Ministrul Cercetarii, Serban Valeca, a schimbat din temelii componenta a patru institutii esentiale in domeniu. Valeca (PSD) a operat schimbarile la doar cateva luni dupa ce precedentul ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, facuse acest lucru. Noua componenta a celor patru institutii? Au fost scosi toti cercetatorii romani de la universitati straine, au fost scosi multi reprezentanti ai marilor universitati romanesti. Au fost inlocuiti cu un cercetat penal, un consilier local PSD, sindicalisti, sinecuristi din diverse academii.Astfel, in Monitorul Oficial 287 de luni au aparut patru ordine ale ministrului Cercetarii, Serban Valeca, care aproba noile componente pentru urmatoarele institutii:Consiliul National de Etica are un rol esential in privinta integritatii in cercetare: monitorizeaza aplicarea si respectarea eticii si deontologiei.Din componenta aprobata in noiembrie 2016 de ministrul Mircea Dumitru au fost dati afara toti cei patru cercetatori romani veniti din universitati din strainatate. In schimb, a aparut un membru al Academiei Romane (Florin Filip, 70 de ani, preşedintele Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei), un sindicalist (Andrei Vranceanu, Federatia Sindicatelor Lucratorilor din Cercetare Proiectare), un reprezentant al fantomaticului Patronat Roman din Cercetare (Jenica Paceagiu, patronatul nu are site de prezentare), un consilier PSD la Primaria Bucuresti (Cristian Doicin, profesor la Universitatea Politehnica Bucuresti - fieful Ecaterinei Andronescu).Cei patru cercetatori romani de la universitati straine scosi din componenta CNECSDTI sunt:Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (CNSC) este, la randul sau, o institutie vitala pentru cercetare. Consiliul stabileste standardele, criteriile si indicatorii de calitate in cercetare, face audit si evalueaza calitatea cercetarii studiilor de doctorat. Si din Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (CNCS) au fost scosi toti cei trei cercetatori/profesori de la universitati din strainatate. Astfel, ministrul Valeca i-a indepartat pe:In locul lor a aparut un reprezentant al fantomaticei Academii de Stiinte Medicale (institutie condusa de controversatul Irinel Popescu), o cercetatoare de la Institutul National de Cercetare Agricola Fundulea, un reprezentant al Patronatului Roman de Cercetare, un membru al Academiei de Stiinte Tehnice si un sindicalist (reprezentant al Federatiei Sindicatelor Lucratorilor din Cercetare Proiectare)CCCDI are rolul de a asigura suportul stiintific pentru elaborarea politicilor si strategiilor in cercetare. Din acest Colegiu au fost scosi reprezentantii unor universitati de top din Romania, fiind inlocuiti cu un reprezentant al Academiei Oamenilor de Stiinta (Adrian Alexandru Badea, vicepresedinte al Colegiului), un sindicalist din invatamantul superior (Anton Hadar, federatia Alma Mater) si un sindicalist din cercetare (Radu Minea, Federatia Sindicatelor Lucratorilor din Cercetare Proiectare, cel care a declarat in repetate randuri ca Laserul de la Magurele are in spate o escrocherie financiara ).In Colegiu a fost adus Irinel Popescu, controversatul medic - politician, fost vicepresedinte in partidul lui Dan Voiculescu, urmarit penal de DNA pentru presupusa delapidare a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate ( sursa ).De remarcat ca unul dintre noii membri ai Colegiului este profesorul universitar Mihai Himcinschi (si preot), de la Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia - Facultatea de Teologie Ortodoxă, care a coordonat lucrărea „Iertarea în Hristos din perspectiva Noului Testament”, in baza careia Dan Andrei Hosu, condamnat la 3 ani pentru tâlhărie calificată.