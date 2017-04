Definitivat 2017. 63% dintre profesorii care au sustinut proba scrisa a examenului de definitivare in invatamant au obtinut de note de promovare

Astfel, din totalul de 5.235 de candidati evaluati la proba scrisa, 3.335 de candidati au obtinut medii intre 8 si 10, promovand examenul. Dintre acestia, 34 de candidati au promovat examenul cu media 10.Conform metodologiei de organizare si desfasurare a examenului, media la examenul de definitivare este constituita din nota la proba scrisa (70%), nota pentru portofoliul profesional personal (10%) si notele obtinute la inspectiile de specialitate (20%).Candidatii care au obtinut medii peste 8 dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar. In ceea ce priveste transele de medii, situatia la nivel national este urmatoarea: medii sub 7 - 907 (17,33%), medii intre 7 si 7,99 - 993 (18,97%), medii intre 8 si 10 - 3.335 (63,71%).Sase candidati au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda, iar 10 lucrari au fost anulate in centrele de evaluare.Ponderea mediilor intre 8 si 10 atinge procente de peste 70% in judetele Bistrita-Nasaud (76,9%), Botosani (70,9%), Gorj (70,6%), Mures (70,2%) si in municipiul Bucuresti (73,7%). Valori sub 50% apar in judetele Caras-Severin (49,2%) si Calarasi (45,7%).Afisarea primelor rezultate a avut loc astazi, 25 aprilie, atat la centrele de examen, cat si online, pe site-ul definitivat.edu.ro Contestatiile vor fi depuse in centrele de examen, conform calendarului aprobat, in zilele de 25 aprilie, dupa afisarea rezultatelor, pana la ora 20:00, si 26 aprilie, pana la ora 14:00. Rezultatele finale se afiseaza, la centrele de examen si pe definitivat.edu.ro, duminica, 30 aprilie.Validarea rezultatelor examenului prin ordin de ministru are ca termen-limita data de 22 mai.Anul trecut, rata notelor peste 8, inainte de contestatii, a fost de 66,25%, iar in 2015 a fost de 46,23%.