Klaus Iohannis a retras distinctiile pentru trei persoane decorate de Ion Iliescu, printre care si Irina Socol

Eugen Pena, fost director general al Hidroelectrica si decorat de Ion Iliescu in 2002, a fost condamnat in 2016 la 7 ani de inchisoare in dosarul Codrut Seres.Traian Oprea, tot fost director Hidroelectrica, fusese decorat de Ion Iliescu in decembrie 2004 cu Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Cavaler. Si el a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, in acelasi dosar.Irina Socol, decorata de Ion Iliescu in 2003 cu Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Cavaler, a fost condamnata la doi ani si jumatate de inchisoare in 2016.