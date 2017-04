Liviu Dragnea, facut infractor de catre un barbat chiar in fata Curtii Supreme. Presedintele PSD: “Ce am furat? Instanta a spus ca nu am furat voturi"

Liviu Dragnea a fost asteptat la iesirea din sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie de mai multi contestatari, care i-au spus ca este infractor.Intrebat de jurnalisti ce va face dupa ce instanta suprema i-a respins contestatia la executare in dosarul "Referendumul", Liviu Dragnea a spus ca merge in continuare la CEDO si la Curtea Europeana de la Strasbourg. In acel moment, o femeie care statea langa el i-a spus: "Opriti lichidarea mea de catre SRI".Alti protestatari au inceput sa strige: "Sunteti un infractor, trebuie sa stati la puscarie. Ati vazut cum arata spitalele de stat? Ati vazut ca nu sunt medicamente?". "Ce-am furat eu? A spus instanta in motivare ca am furat vreun vot? Ati citit motivarea? Instanta a zis ca n-am furat voturi. Am fost condamnat pentru ca s-au incalcat prevederile legii protectiei datelor personale. Asta-i motivarea, cititi-o", i-a raspuns Dragnea unui jurnalist prezent la instanta suprema.Un alt protestatar i-a spus lui Dragnea ca, intr-o tara europeana normal, un demnitar care este acuzat de fapte penale isi da demisia din bun simt, imediat Dragnea intrebandu-l: "Esti cu aceeasi chestie?"Presedintele PSD a plecat apoi de la instanta suprema fara sa raspunda altor intrebari. Mai multi protestatari i-au cerut demisia lui Liviu Dragnea si cand acesta a ajuns la sediul instantei supreme, iar unul dintre acestia i-a oferit o casca de protectie pe care scria "#Rezist" si i-a spus ca este un cadou pentru ca stie ca este "inginer".Liviu Dragnea a fost marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a judecat un nou termen din dosarului de abuz in serviciu in care este acuzat alaturi de fosta lui sotie, Bombonica Prodana, si de angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.Potrivit procurorilor, in perioada iulie 2006 - decembrie 2012, Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, respectiv de presedinte al PSD Teleorman, a determinat-o pe Floarea Alesu, la acea vreme director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, sa isi incalce atributiile de serviciu prin mentinerea in functie si implicit plata drepturilor salariale pentru doua angajate ale aceleiasi institutii. "In realitate, cele doua persoane si-au desfasurat activitatea la sediul organizatiei judetene Teleorman a partidului politic al carui presedinte era inculpatul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urma", sustine DNA.Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, in 22 aprilie 2016, de instanta suprema, la doi ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul "Referendumul", dupa ce initial primise un an de inchisoare cu suspendare.Conform procurorilor, Liviu Dragnea a coordonat un mecanism complex, in care a implicat mai multe persoane asupra carora avea influenta in virtutea functiei pe care o detinea, avand ca scop fraudarea rezultatelor privind participarea la vot. Liviu Dragnea a formulat o contestatie la executare in dosarul "Referendumul", care luni a fost respinsa definitiv de Completul de cinci judecatori al instantei supreme.La judecarea contestatiei, Liviu Dragnea le spunea judecatorilor, in ultimul cuvant, ca a asistat la o dezbatere care il depaseste, pentru ca el este inginer, dar a remarcat faptul ca procurorul DNA a spus ca un articol de lege este cu titlu de recomandare.