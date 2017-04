Cine e noul guvernator al Deltei Dunarii: un fost jurnalist de la Catavencii, realizator de filme si pasionat de pescuit sportiv al stiucii

"23 ani de activitate neintrerupta in presa de pescuit, sute de articole si editoriale, fondator al revistelor Aventuri la Pescuit, Super Pescar si Pescuitul pentru toti, autorul cartii Spinning. Odiseea pescarului digital, care pune bazele terminologiei in spinningul de la noi si ale abordarii stiintifice in pescuitul cu naluci. Cineast, director de imagine film si televiziune, autor al imaginii multor filme de arta, reportaje si documentare, realizator de filme TV dedicate pescuitului. Jurnalist, autor de texte si membru al redactiilor revistelor de umor si satira politica Academia Catavencu si Catavencii."

in februarie, Cozmin Gusa a afirmat pe postul Realitatea TV ca Doru Buscu ar fi consultantul lui Dragnea. Gusa si-a cerut, ulterior, scuze pentru afirmatia ca Buscu ar fi inspirat actiuni ale lui Dragnea impotriva Realitatii TV, dar nu si-a retras afirmatiile legate de asocierea Buscu-Dragnea. Detalii aici

tot atunci, Victor Ponta distribuia, pe Facebook, un articol al lui Doru Buscu, alaturand comentariul: "Eu o sa ii dau in continuare share lui Doru Buscu / ma bazez pe faptul ca si ce spune el e tot "ca apa sfintita" ( desi e mult mai bun prieten decat mine cu "Sefu":) )!"

Malin Musatescu este este o personalitate cunoscuta in mediile pescaresti drept un bun cunoscator al Deltei si pasionat de pescuitul sportiv al stiucii. E realizator de filme la Fishing&Hunting TV, post pe site-ul caruia este jurnalistul este prezentat astfel El apare ca membru fondator al Asociatiei Salvati Delta , alaturi de Liviu Mihaiu. Acesta a fost, la randul sau, guvernator al Deltei, numirea lui in aceasta functie facand obiectul unei investigatii DNA : procurorii il acuza pe fostul lider PNL, Bogdan Olteanu, ca ar fi primit un milion de euro de la Sorin Ovidiu Vantu pentru a facilita numirea lui Mihaiu.A fost membru al echipei fostei Academii Catavencu, transferata intre timp, in mare parte, la Catavencii, sub conducerea lui Doru Buscu. Colegi de la aceasta publicatie se declara surprinsi de numirea lui Musatescu in functia de guvernator al Deltei si ii ureaza succes. Doru Buscu a fost asociat in repetate randuri, in ultimele luni, cu Liviu Dragnea, fie de catre jurnalisti care au remarcat tonul si continutul editorialelor semnate de seful Catavencilor, fie de alti oameni din media si politica. Intre altele:Guvernatorul interimar al Deltei, Grigore Baboianu, numit in urma cu un an, a fost inlaturat din functie la doua saptamani dupa ce ii criticase pe premierul Sorin Grindeanu si pe liderul PSD Liviu Dragnea. Acestia se laudasera cu zeci de stiuci capturate in Delta. "Ar fi putut sa arate captura, sa o pupe si sa ii dea drumul!", a spus, atunci, Baboianu . Liviu Dragnea a sustinut, atunci, ca a dat drumul pestilor pe care ii pescuise.Principiile generale ale lui Malin Musatescu referitoare la guvernarea Deltei - aici