Avioanele de vanatoare americane F-35 trimise in Europa vor ajunge si in Romania

Cel putin doua avioane F-35A au fost trimise in Estonia, o tara care imparte o granita de circa 300 de kilometri cu Rusia, scrie CNN . Aeronavele F-35 vor petrece in Estonia "cateva saptamani", conform Defense News , timp in care vor paticipa la misiuni si exercitii militare cu fortele din zona.Ulterior, avioanele vor ajunge si in Romania, sustine CNN. Vizita avioanelor de vanatoare F-35 ar putea coincide cu unele exercitii militare romano-americane, in conditiile in care in urmatoarele luni in zona Marii Negre se vor desfasura o serie de exercitii la care vor participa circa 40.000 de militari NATO In urma cu doar o zi, patru avioane de vanatoare Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Regale ale Marii Britanii au ajuns in Romania la Baza de la Mihail Kogalniceanu . Avioanele Typhoon vor executa misiuni de politie aeriana, in perioada 1 mai - 31 august, alaturi de aeronavele MiG-21 LanceR si militarii Fortelor Aeriene Romane.In urma cu doua saptamani reprezentantii Pentagonului anuntau desfasurarea pentru mai multe saptamani a unui numar redus de avioane de lupta F-35 in Europa, unde vor participa la antrenamente cu alte avioane militare ale fortelor NATO. Trimiterea avioanelor americane F-35 peste ocean, la antrenamente in Europa, e o premiera, iar oficialii militari au precizat ca desfasurarea avioanelor de lupta va permite fortelor aeriene americane "sa-si demostreze in continuare capacitatile operationale".F-35 sunt avioane de vanatoare de generatia a 5-a, cele mai noi din dotarea SUA si folosesc tehnologie care sa le faca "invizibile" pentru radar (stealth). Avioanele au un singur motor, un singur loc si sunt multirol - pot derula misiuni de atac la sol, de aparare a spatiului aerian sau de recunoastere, de sustinere a trupelor de la sol sau bombardier. F-35 au fost gandite sa inlocuiasca, in timp, modele precum F-16, F/A-18, F/A-18E/F, Harrier sau A-10.Primul F-35 a zburat in anul 2006, iar intrearea lor in serviciul fortelor americane s-a intamplat abia in 2015, in cadrul unui program criticat pentru costul sau foarte ridicat de dezvoltare. Pana in prezent au fost construite 231 de aviaone F-35, iar intregul program (dezvoltare, testare, echipamente, armament, etc) are un cost estimat ce depaseste 379 de miliarde de dolari. In 2016 o aeronava F-35A Lightning II avea un pret de achizitie de circa 95 de milioane de dolari.: 115.67 m10.7 m4.33 m42.7mp13,199 k22,470 kg1ᅢ Pratt & Whitney F135 afterburning turbofanMach 1.6+ (2000 km/h)2200 km15 000 m1 tun GAU-12/U 25 mm montat in interior cu 180 de loviturirachete AIM-9 SIDEWINDER, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM.Joint Direct Attack Munition (JDAM) - 2,000 lb (910 kg), Joint Standoff Weapon (JSOW), Small Diameter Bombs (SDB), rachete anti-blindaj Brimstone, Cluster Munitions (WCMD) si AGM 88 HARM (High Speed Anti-Radiation Missile)