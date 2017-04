Raportul Inspectiei Judiciare in cazul procurorului Mircea Negulescu, suspendat din magistratura: Negulescu a incalcat standardele de conduita impuse magistratilor, intr-o discutie telefonica purtata cu sotia unui cercetat penal

Inspectia Judiciara a constatat de asemenea ca "limbajul utilizat de catre procurorul cercetat este de natura a contraria si indigna fiind vizibila implicarea sa in desfasurarea unor activitati care, prin natura lor, pot crea indoieli in randul opiniei publice cu privire la obiectivitatea, independenta, impartialitatea si integritatea magistratului procuror.""Printre altele, procurorul cercetat a facut aprecieri defaimatoare la adresa procurorilor investiti cu solutionarea unor cauze penale, a manifestat preocupare pentru identificarea unui martor cu identitate protejata, a dezvaluit date din dosare penale, a opinat in sensul formularii unei plangeri penale de catre un inculpat impotriva procurorului de caz si a dat indicatii privind continutul plangerii si organul competent a o solutiona", se mai arata in raport."Cu referire la abaterea disciplinara prevazuta de art. 99 lit. l) din Legea nr. 303/2004 s-a retinut ca procurorul cercetat, in cadrul unei discutii telefonice purtate cu un alt procuror, a dat o serie de indicatii cu privire la modul de instrumentare a unui dosar cu care acesta din urma era investit", a mai constatat Inspectia Judiciara.Procurorul Mircea Negulescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina a fost suspendat din functie, in luna februarie, pentru abaterile disciplinare prevazute de art. 99 lit. a)[1], b)[2], j)[3] si l[4] din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.Negulescu si-a depus, ulterior, demisia din magistratura, insa demisia sa a fost respinsa de Consiliul Superior al Magistraturii.