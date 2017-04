Un copil de doi ani, din judetul Teleorman, este blocat intr-un put, de mai multe ore. Un aparat experimental pentru spatii inguste a fost trimis pentru salvarea copilului

"Copilul este blocat la aproximativ 16 metri, pe o pompa care scoate apa, deci el nu se afla in apa, fiind constient. Se aude plangand. Am incercat impreuna cu membrii familiei sa cooperam cu el, dar deocamdata nu a raspuns la aceste mesaje", a precizat Dragomir.

Acesta a adaugat ca echipele de interventie incearca orice operatiune de salvare si ca, pentru ca micutul sa nu intre in hipotermie, este suflat aer cald in put. Purtatorul de cuvant al ISU Teleorman a mai spus ca salvatorii iau in calcul inclusiv varianta demolarii putului pana nivelul unde se afla copilul.