10 morminte din Cimitirul evreiesc din Bucuresti au fost vandalizate

Ambasada Israelului a transmis, marti, ca isi exprima "mahnirea si revolta cu privire la actul brutal antisemit ce a avut ca scop distrugerea monumentelor funerare din Cimitirul Evreiesc din Bucuresti", incidentul av

d loc in ziua comemorarii celor sase milioane de victime ale Holocaustului."Excelenta Sa Ambasador Tamar Samash are incredere ca autoritatile romane vor lua masuri ferme pentru a-i aduce in fata justitiei pe cei care au distrus cele 10 morminte evreiesti si pentru a descuraja astfel de acte de vandalism si antisemitism in viitor", arata Ambasada Statului Israel la Bucuresti.Incidentul a fost semnalat, pe Facebook, si de catre deputatul Sorin Vexler, ales din partea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, care a postat si fotografii cu monumentele vandalizate."In noaptea de 23-24 aprilie 2017, zece monumente funerare au fost vandalizate la Cimitirul Evreiesc din sos. Giurgiului, Bucuresti. Tot astazi, evreii din intreaga lume comemoreaza moartea celor sase milioane de evrei ucisi in Holocaust (Yom HaShoah). Ziua aleasa nu este o coincidenta. Un act de antisemitism grav, dar mai ales un atac si o jignire la adresa tuturor Comunitatilor Evreiesti si a evreilor din Romania. Alaturi de conducerea Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - pagina oficiala si a Comunitatii Evreilor Bucuresti, am luat legatura cu Autoritatile Statului Roman si am solicitat gasirea vinovatilor. (...) As spune ca sunt dezgustat, dar este prea putin", a scris pe Facebook deputatul Sorin Vexler.De asemenea, Politia Romana a anuntat, marti, ca a identificat trei tineri cu varste cuprinse intre 13 si 16 ani suspectati de profanare de morminte.Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, politia a fost sesizata luni ca intr-un cimitir din sectorul 4 al Capitalei au fost distruse mai multe monumente funerare, iar echipa care a ajuns la fata locului a constatat ca zece monumente erau desprinse din socluri si cazute, parand "a fi sparte ca urmare a unor actiuni de lovire". "In urma investigatiilor efectuate in zona adiacenta au fost identificati trei minori, stabilindu-se faptul ca, in urma cu aproximativ 10 zile, acestia ar fi escaladat gardul imprejmuitor si, fara o motivatie anume, din teribilism, au tras de pietrele funerare, lovindu-le cu picioarele", se arata in comunicatul Politiei Romane.Agentii societatii care asigurau paza in Cimitirul Evreiesc au fost amendati in baza Legii nr. 333/ 2003, iar sectia de politie s-a autosesizat cu privire lainfractiunea de neglijenta in serviciu."Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de profanare de morminte, cei trei minori fiind incredintati familiilor", mai spune Politia.