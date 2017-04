Bucuresti: Trafic restrictionat in zona Ateneului, cu ocazia aniversarii Zilei Independentei Statului Israel

De luni seara a fost interzisa oprirea si stationarea autovehiculelor neautorizate pe arterele mentionate."Solicitam conducatorilor de autovehicule sa respecte semnalele politistilor rutieri aflati in dispozitiv, iar in intervalul orar restrictionat sa evite deplasarea in zona. Pietonii sunt rugati sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate traversarii, dupa o temeinica asigurare, la culoarea verde a semaforului electric si sa nu se deplaseze ori sa stationeze pe partea carosabila", au transmis politistii rutieri.