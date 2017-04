Alpinista Dor Geta Popescu va fi inmormantata la Rasnov. Trupul colegului sau, Erik Gulacsi, va fi incinerat la Cluj

Autoritatile locale din Rasnov iau in calcul ca miercuri, cand urmeaza sa fie inmormantata fata de 13 ani, sa fie declarata zi de doliu in oras.De asemenea, consilierii locali vor propune in urmatoare sedinta acordarea titlului de Cetatean de Onoare postmortem tinerei alpiniste.Tatal alpinistei Dor Geta Popescu, Ovidiu Popescu, aflat alaturi de fiica sa pe munte in momentul producerii avalansei a fost externat luni, la cerere, din Spitalul Municipal Hunedoara.Sora Getei Popescu, Crina Coco Popescu, si ea alpinista, a venit in tara din Italia si a mers la mama ei, stabilita la Cluj in urma cu trei ani, dupa ce a divortat de Ovidiu Popescu. Cele doua vor veni, luni seara, la Rasnov.Dor Geta Popescu avea in palmares sase recorduri mondiale si unul european. Ea a obtinut primul record la varsta de 10 ani, in august 2013, devenind cea mai tanara alpinista din lume care a atins Varful Ararat (5.137 de metri). Pana atunci, recordul era de 12 ani si 6 luni si era stabilit de sora ei, in anul 2007. Un an mai tarziu, in august 2014, Geta Popescu a reusit sa cucereasca Varful Damavand (5.671 de metri) din Iran, cel mai inalt vulcan al Asiei. Si in acest caz, Geta a depasit recordul surorii sale, stabilit in iulie 2008. In decembrie 2015, Dor Geta Popescu a reusit sa devina cea mai tanara alpinista din lume care a urcat pe Ojos del Salado (6.893de metri) la doar 12 ani, depasind din nou recordul surorii ei din 2008. In luna februarie a anului 2016, copila a obtinut un alt record mondial de varsta cand a urcat pe Aconcagua (6.960 de metri), cel mai inalt varf din America de Sus. A depasit astfel un record detinut inca din 2002 de o sportiva din America.Dor Geta Popescu era legitimata la Clubul Sportiv Montan Altitudine din Rasnov, era campioana nationala la escalada si membra a Lotului National de Escalada - copii, din anul 2011. Detinea titlul de Cataratorul Anului in 2013, titlu acordat de Federatia Nationala de Escalada. A mai fost desemnata cel mai bun alpinist de altudine al anului 2015 si din nou in 2016.Trupul colegului sau de club, Erik Gulacsi, mort si el in avalansa din Muntii Retezat, a fost luat luni de catre familie de la morga spitalului din Deva si transportat la Cluj, unde va fi incinerat. Aceasta decizie a fost luata de familia baiatului.Erik Gulacsi avea 12 ani si era un alpinist profesionist. Era coleg cu Dor Geta Popescu la Clubul Montan Altitudine din Rasnov. Practica alpinismul de la varsta de opt ani. A reusit sa escaledeze cele mai inalte varfuri din Romania. Erik a reusit sa ajunga in august 2016 pe varful Elbrus la 5.642 de metri altitudine, devenind cel mai tanar baiat din Europa care a reusit acest lucru. In ianuarie 2017 a stabilit un nou record european de varsta canbd a atins varful Aconcagua, 6962 metri, la doar 12 ani. Era elev la Scoala Generala nr 2 din Brasov.Avalansa produsa, sambata dupa-amiaza, in Muntii Retezat a surprins sapte persoane, cinci dintre acestea fiind ranite. In avalansa, Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi, cei doi adolescenti alpinisti renumiti, avand la activ numeroase recorduri mondiale si europene, si-au pierdut viata.Din grupul de sapte persoane mai faceau parte Ovidiu Popescu, tatal si sora mai mare a lui Erik Gulacsi, precum si doua femei care nu erau rude, ci doar persoane pasionate de munte.Reprezentantii Serviciului de Medicina Legala care au facut autopsia in cazul celor doi copii au spus ca acestia au murit la scurt timp de la producerea avalansei, din cauza politraumatismelor cranio-cerebrale "deosebit de grave". Acestia nu s-au putut pronunta cu privire la existenta echipamentului de protectie avut in momentul producerii catastrofei.Duminica seara, jandarmii montani si salvamontistii au reusit sa coboare de pe munte trupurile celor doi copii morti in avalansa din Muntii Retezat, dupa o actiune care s-a desfasurat in conditii extrem de dificile, din cauza traseului montan accidentat, acoperit cu un strat considerabil de zapada afanata, dar si din pricina vremii neprielnice.Politistii hunedoreni au deschis dosar pentru ucidere din culpa in cazul accidentului montan de sambata dupa-amiaza, cand si-au pierdut viata cei doi copii alpinisti.La randul lor, reprezentantii Directiei pentru Protectia Copilului Brasov au spus ca asteapta rezultatele anchetei penale in cazul tragediei din Masivul Retezat si vor face verificari in functie de concluziile acesteia.