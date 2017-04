Tudorel Toader il mai sfideaza o data pe Dragnea: anunta "un amplu proces de consultare a sistemului judiciar" pentru legile Justitiei

"Eu sunt nemultumit pentru ca faptul ca a spus ca a doua zi il pune pe site-ul ministerului si au trecut 3 saptatamani si nu l-a pus. S-au pierdut trei saptamani de zile. Colegii din Parlament normal ca au si ei suparariile lor pe asta... Daca se intarzie foarte mult, initiative legislative pot apare si in Parlament. Parlamentul, in acest an, inca mai are dreptul sa legifereze.Mai mult, intrebat daca regreta faptul ca l-a sustinut pe Tudorel Toader pentru a fi ministru, Dragnea a raspuns: "Nu pot sa spun ca regret, dar nici nu pot sa spun ca sunt foarte fericit".Ministerul Justitiei arata in comunicatul citat ca luni a avut loc la minister reuniunea Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei (Comisia MCV), la care au participat ministrul justitiei - Tudorel Toader, Marieta Safta - secretar de stat in MJ, Ana Birchall - ministru delegat pentru afaceri europene, presedintele CSM - Mariana Ghena, vicepresedintele Inaltei Curti - Gabriela Bogasiu, procurorul general al - Augustin Lazar, procurorul sef DNA - Laura Codruta Kovesi, si presedintele Agentiei Nationale de Integritate - Bogdan Stan.