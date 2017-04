Parchetul General deschide ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Dosarul deschis de Parchet blocheaza comisia parlamentara de ancheta

"In cursul zilei de astazi, 24 aprilie 2017, la Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informatiilor facute publice de catre jurnalistul Dan Andronic si conform carora exista suspiciuni ca in procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autoritati publice si/sau persoane, altele decat cele prevazute de lege", informeaza un comunicat difuzat luni de PICCJ.Potrivit sursei citate, "in cauza se efectueza cercetari in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu si de falsificare a documentelor si evidentelor electorale".Parchetul General mai precizeaza ca va informa opinia publica pe masura derularii cercetarilor.Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat, joia trecuta, proiectul de hotarare privind constituirea comisiei speciale de ancheta pentru verificarea "aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential" . Proiectul de hotarare urmeaza sa fie votat miercuri in plenul reunit al celor doua camere, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. El a afirmat de asemenea ca Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, ar urma sa fie chemata sa dea explicatii in fata acestei comisii.Amintim ca decizia de infiintare a acestei comisii de ancheta vine in contextul dezvaluirilor facute de Dan Andronic in Evenimentul Zilei in care afirma ca Laura Codruta Kovesi, George Maior, Florian Coldea si Gabriel Oprea erau implicati in procesul electoral din 2009, cand Traian Basescu a castigat al doilea mandat de presedinte.Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat insa, sambata, la Alba Iulia, ca magistratii pot fi audiati doar de catre alti magistrati si ca, in opinia sa, acestia nu au ce cauta in comisii de genul celei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009.