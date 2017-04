Alpinistul Zsolt Torok, despre tragedia din Retezat: E eroare umana, muntele nu isi ia tributul

Alpinistul aradean Zsolt Torok, cu o experienta de 30 de ani si numeroase premiere mondiale la activ, se afla intr-o noua expeditie in Himalaya, de unde a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, legat de tragedia din Retezat, cerandu-le jurnalistilor sa nu creeze "o psihoza generala" pe acest subiect."Cum am deschis internetul, ca o avalansa am vazut titlurile legate de tragedie (...) Romania este o tara cu munti, la fel ca Austria si toate tarile alpine, dar in primul rand este o tara europeana. Alpinismul, stimati jurnalisti, se practica in toate tarile europene si mai ales in tarile avansate, mai putin in tarile din lumea a treia. Nu este cazul nici sa creati o psihoza generala acum si nici sa dati cu bata in balta", scrie aradeanul.Alpinistul considera ca in astfel de cazuri se poate vorbi de o eroare umana."Cu experienta de 30 de ani in domeniu, va spun ca accidentele se intampla din cauza erorii umane. Muntele nu este ucigas, nu isi ia tributul... Oamenii fac greseli, iar pentru a demonstra asta puteti consulta statistica Politiei Rutiere. Cu fiecare din noi se poate intampla asta oricand si ce ne-a scapat, pe langa ocrotirea divina, este faptul ca am avut incredere in indoielile noastre", a mai scris Torok.Intr-o alta postare referitoare la tragedie, aradeanul a scris: "Nu cred ca exista cuvinte si nici nu incerc sa le gasesc. Stau doar si ma gandesc la fetita care zambea pe scena. Prima si ultima gala a alpinismului pentru ea. Pe baiat nu il cunosteam, si astfel sunt involuntar tentat sa ma gandesc la Geta. Nu imi vine sa cred, nu vreau sa cred! Suntem socati!", a scris aradeanul.Avalansa produsa, sambata dupa-amiaza, in Muntii Retezat a surprins sapte persoane, cinci dintre acestea fiind ranite. In avalansa, Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi, cei doi adolescenti alpinisti renumiti, avand la activ numeroase recorduri mondiale si europene, si-au pierdut viata.