Autoritatile locale din Rasnov ar putea acorda titlul de cetatean de onoare pentru Dor Geta Popescu, alpinista decedata in Retezat

'Voi propune in sedinta Consiliului Local care va avea loc marti, acordarea titlului de Cetatean de Onoare al orasului Rasnov, pentru performantele extraordinare pe care le-a realizat fetita in alpinism. Nu stiu daca va fi o zi de doliu in oras atunci cand va fi inmormantata. In acest moment atat pot sa va spun', a declarat viceprimarul orasului.Corpul neinsufletit al alpinistei va ajunge luni seara la Rasnov si va fi depus la capela Bisericii Sf. Nicolae din oras, potrivit sursei citate.Doi adolescenti cu varstele de 13 si 14 ani, Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi, si-au pierdut viata, iar alte cinci persoane au fost ranite in urma avalansei produse sambata in Msasivul Retezat, in zona Sausa Bucurii-Pelegii. Victimele faceau parte dintr-un grup de sapte persoane care se aflau pe un traseu de vara din Retezat, potrivit Salvamont Hunedoara.