Ministrul Santatatii: Am asigurari ca vaccinul pentru rujeola va fi in tara saptamana viitoare

'In momentul de fata, (...) deja sunt, la Directiile de sanatate publica, cantitatile de vaccin hexavalent si cantitatile de vaccin tetravalent. Iar in ceea ce priveste vaccinul pentru rujeola, saptamana viitoare am asigurari ca va fi in tara', a declarat ministrul Sanatatii, la finalul unei intalniri pe care a avut-o, la Palatul Victoria, alaturi de premierul Sorin Grindeanu, cu reprezentanti ai companiilor farmaceutice din Romania.Potrivit lui Bodog, scopul intalnirii a fost gasirea solutiilor pentru imbunatatirea managementului achizitiilor si al distribuirii vaccinurilor.'La initiativa prim-ministrului, am avut o intalnire cu producatorii de vaccinuri care sunt prezenti in Romania. Aceasta intalnire a avut loc pentru a identifica cele mai bune solutii in vederea imbunatatirii managementului atat al achizitiilor, cat si al distribuirii vaccinurilor. (...) Au fost abordate probleme legate de achizitie, probleme legate de contracte multianuale. Am discutat si despre Legea vaccinarii. (...) Aceasta este inca in transparenta decizionala si urmeaza sa intre in citire, intr-o sedinta de Guvern', a mai afirmat Bodog.Totodata, Bodog a reiterat faptul ca Ministerul Sanatatii a inceput procedurile pentru suspendarea exportului paralel de vaccinuri si procedurile de notificare a Comisiei Europene.'Prin Agentia Nationala a Medicamentului am notificat toti distribuitorii si am oprit toate cantitatile de vaccin in depozite', a mai afirmat ministrul Sanatatii