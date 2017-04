UPDATE Primarul din Deva, Mircia Muntean, condamnat definitiv la 6 ani inchisoare cu executare

Mircia Muntean fusese condamnat definitiv in septembrie 2013 la patru ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, intr-un dosar din 2004, in care a fost acuzat ca a incheiat tranzactii ilegale de terenuri cu un traficant de masini de lux.In octombrie 2014, acesta a fost implicat intr-un accident rutier de la care a incercat sa fuga si sa se ascunda in tufisuri, insa a ramas blocat pe un gard pe care se urcase.Accidentul in care a fost implicat Mircia Muntean s-a produs in 30 octombrie, pe soseaua de centura a Devei, in apropierea statiei CFR, unde un autoturism a acrosat un autobuz fara pasageri si un alt autoturism, dupa care a intrat in spatele unui camion oprit la culoarea rosie a semaforului.Martorii au spus ca la volanul autoturismului care a acrosat celelalte trei autovehicule s-ar fi aflat deputatul PSD Mircia Muntean (ulterior acesta a trecut la Partidului Social Romanesc condus de Mircea Geoana), care ar fi fost baut, acesta fiind scos din masina cu sange pe fata de catre un alt sofer.La locul accidentului a ajuns un cameraman al unui post de televiziune, care l-a recunoscut pe fostul primar Mircia Muntean si a inceput sa il filmeze."Deputatul PSD era plin de sange pe fata si parea baut. A fost scos din masina de ceilalti soferi. Cand a observat ca il filmez, a inceput sa ma lovesca pe mine si camera. Un alt barbat care era cu el m-a impins, iar el si m-a lovit pe mine si camera cu care filmam. Nu am renuntat. Atunci, paralmentarul a luat-o la fuga spre tufisuri si a intrat in ele. A ajuns undeva pe un gard si a ramas acolo atarnat fara sa mai poata inainta. A fost scos de acolo de politisti locali", spunea cameramenul Ioan Boldor.De altfel, in imaginile surprinse de acesta se observa cum Mircia Muntean impinge camera si apoi fuge in tufisuri. In imagini se mai poate vedea cum parlamentarul Mircia Muntean este scos din tufisuri de catre politistii locali, descult si plin de sange pe fata.Parlamentarul Mircia Muntean a declarat in fata camerei de luat vederi, dar si in fata politistilor, ca nu se afla el la volanul autoturismului implicat in accident.Intrebat cum s-a produs accidentul, parlamentarul a raspuns: "Accidentul nu s-a intamplat. N-am condus eu! A condus Jenica...".Intrebat cum a ajuns in tufisuri dupa accident, parlamentarul a raspuns: "Imi cautam cainele. Este cainele meu!".In urma accidentului, Mircia Muntean, care a suferit rani la cap si la fata, a fost preluat de o ambulanta si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din Deva.Surse din cadrul anchetei au declarat ca, in urma analizei probelor de sange luate joi seara deputatului PSD Mircia Muntean la UPU din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Deva, a reiesit ca acesta avea o alcoolemie de peste 1,00 la mie.