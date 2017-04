Crina Coco Popescu, sora alpinistei decedate in Muntii Retezat, a scapat dintr-o avalansa in 2010, in Muntii Fagaras

'Sora fetei care a murit a fost surprinsa de avalansa in Muntii Fagaras, in 2010. Atunci a iesit singura din zapada, a fost ingropata partial, pana la genunchi, dar atunci a murit un salvamontist in avalansa in care erau si ei. A fost la Balea Cascada. Au fost trei persoane surprinse, din care un salvamontist a decedat', a explicat Adrian David. In 2010, Crina Coco Popescu avea 16 ani.Dor Geta Popescu (14 ani) si Erik Gulacsi (13 ani) au decedat sambata, in avalansa produsa in Masivul Retezat.Seful salvamontistilor sibieni ii sfatuieste pe turisti sa nu se aventureze pe munte, pana nu cer informatii de la Salvamont. Daca zona e periculoasa sau cu risc de avalanse, turistilor li se recomanda sa nu urce pe traseele montane.Cea mai mare avalansa din Romania, in care au murit 23 de persoane, majoritatea copii, a avut loc in urma cu 40 de ani, in judetul Sibiu. In 17 aprilie 1977, la Balea Lac, 23 de elevi si profesori de la un liceu din municipiul Sibiu au murit in cateva secunde, fiind surprinsi de avalansa.