Klaus Iohannis a promulgat legea prin care alocatia de sustinere a familiei nu mai e conditionata de plata impozitelor locale

Guvernul a aprobat in iunie 2016 ordonanta, adoptata in acest an de Parlament.Actul normativ stabileste ca platile vor fi reluate din oficiu pentru familiile carora le-a fost sistat acest drept, inclusiv pentru perioada in care alocatia pentru sustinerea familiei a fost suspendata.Guvernul preciza ca alocatia pentru sustinerea familiei este o forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani si se acorda in baza Legii 277/ 2010. Aceste alocatii se acorda familiilor ale caror venituri lunare pentru fiecare membru sunt mai mici de 530 de lei si se calculeaza in functie de numarul de copii si de venitul pentru fiecare membru al familiei.Prin modificari legislative adoptate de Parlament in cursul anilor 2015 si 2016 s-a stabilit eliminarea conditiei platii ajutoarelor sociale acordate in baza Legii privind venitul minim garantat si a indemnizatiei pentru cresterea copilului de achitarea impozitelor si taxelor locale.Tot luni, seful statului a semnat decretele pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG 67/2016 pentru modificarea art. 5 (1) din Ordonanta Guvernului 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, a Legii privind aprobarea OUG 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanta Guvernului 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta si a Legii pentru aprobarea OUG 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaratiilor fiscale si de plata a creantelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017.