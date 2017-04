Copiii surprinsi de avalansa din Retezat au murit aproape imediat, din cauza numeroaselor traumatisme cranio-cerebrale (medici legisti)

Reprezentantii Serviciului de Medicina Legala care au facut autopsia in cazul celor doi copii alpinisti surprinsi de avalansa spun ca acestia au murit la scurt timp de la producerea acesteia din cauza politraumatismelor cranio-cerebrale "deosebit de grave si incompatibile cu viata".Acestia au apreciat ca nu se pot pronunta in privinta existentei echipamentului de protectie avut in momentul producerii catastrofei.Duminica seara, jandarmii montani si salvamontistii au reusit sa coboare de pe munte trupurile celor doi copii morti in avalansa din Muntii Retezat, dupa o actiune care s-a desfasurat in conditii extrem de dificile, din cauza traseului montan accidentat, acoperit cu un strat considerabil de zapada afanata, dar si din pricina vremii neprielnice, cele doua corpuri neinsufletite fiind preluate de catre reprezentantii Serviciului de Medicina Legala.Potrivit unui comunicat de presa, de duminica dupa-amiaza, al jandarmilor din judetul Hunedoara, acestia, alaturi de salvamontistii implicati in actiunea de recuperare a trupurilor celor doi copii alpinisti care si-au pierdut viata in avalansa din Masivul Retezat - Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi - au ajuns la Carnic cu trupurile neinsufletite ale adolescentilor morti pe munte.La actiunile din Masivul Retezat care au avut loc pentru salvarea victimelor avalansei, precum si pentru recuperarea corpurilor celor doua persoane decedate au participat 18 jandarmi montani si 36 de salvamontisti.Avalansa produsa, sambata dupa-amiaza, in Muntii Retezat a surprins sapte persoane, cinci dintre acestea fiind ranite. In avalansa, Dor Geta Popescu si Erik Gulacsi, cei doi adolescenti alpinisti renumiti, avand la activ numeroase recorduri mondiale si europene, si-au pierdut viata.Tatal alpinistei Dor Geta Popescu, Ovidiu Popescu, aflat alaturi de fiica sa pe munte in momentul producerii avalansei din Muntii Retezat, este internat la Spitalul Municipal Hunedoara cu multiple traumatisme, fiind singura persoana care a ramas in unitatea spitaliceasca din grupul celor cinci persoane care au supravietuit caderii masive de zapada.Politistii hunedoreni au deschis dosar pentru ucidere din culpa in cazul accidentului montan de sambata dupa-amiaza, cand si-au pierdut viata cei doi copii alpinisti. Pana duminica dimineata, politistii audiasera trei persoane care se aflau pe munte in momentul avalansei, ei luand in calcul inclusiv varianta ca aceasta sa fi fost provocata.